Dervişoğlu: Objelerle Siyaset Yapılmaz

Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Objelerden, işaretlerden siyaset yapılmasını çok yerinde bulmuyorum. Siyasetçinin söyleyecek bir şey varsa, kullanacağı bir dili var. Ancak söyleyecek şeylerini kaybedenler, eliyle ve diliyle işaret etme ihtiyacı hissederler. O gelenekten ve alışkanlıktan gelmiyorum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı parti genel merkezinde ziyaret etti. Yaklaşık 1 saat süren baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Dervişoğlu ve Babacan, ortak basın toplantısı düzenledi. Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK elebaşıyla ilgili sözleri ve MHP'nin sosyal medya hesabından paylaşılan 'Yalnızlık' konulu videoya ilişkin, "Muhterem genel başkanların görüşü ve kanaatlerini yapımcıların yaptığı videolar üzerinden değerlendirmek geleneklerime uygun bir şey değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Bana sorarsanız hiç merak etmedim. Onun için de 'Ne tür gizemler gizlidir' diye hiç bakma ihtiyacı hissetmedim. Objelerden, işaretlerden siyaset yapılmasını çok yerinde bulmuyorum. Siyasetçinin söyleyecek bir şey varsa, kullanacağı bir dili var. Ancak söyleyecek şeylerini kaybedenler, eliyle ve diliyle işaret etme ihtiyacı hissederler. O gelenekten ve alışkanlıktan gelmiyorum" diye konuştu.

'ÇÖZÜM KAPSAMLI YAKLAŞIMDA'

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, 1 Ekim'den bu yana devam eden süreci net olarak anlayamadıklarını belirterek, "Toplumumuzun da anladığını düşünmüyoruz. iktidar ortağı arasında bu konuyla alakalı herhangi bir mutabakat var mıdır? Hangi konularda mutabıklardır? Hangi konularda ayrı düşüyorlar? Bu konuda da açıklamaları yapmaları gerekenler, kendileri. Ama şu var ki gerçekten Türkiye'nin 40 yılı aşkın bir süredir devam eden bir terör sorunu var. Bu terör sorununun çözümüne dönük kuşkusuz atılabilecek adımlar var. Ama bu sorunun çözümü ancak kapsamlı bir yaklaşımla söz konusu olur" dedi.