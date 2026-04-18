Destici'den Aile ve Çocuklara Dikkat

18.04.2026 13:02
BBP Başkanı Destici, çocukların sanal medya etkisi ve ailelerin sorumluluğuna dikkat çekti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Maalesef ülkemizde özgürlük adı altında ebeveynin çocuk üzerinde hakkı olmadığını, çocuğun özgür olduğunu, istediği gibi yaşayacağını savunan bir güruh var. Bunların hepsi kötü niyetlidir demiyorum ama bu hadise de gösterdi ki bunların önemli bir kısmı evet kötü niyetlidir, millet düşmanıdır, aile düşmanıdır, gençliğimizin düşmanıdır" dedi.

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen silahlı saldırı sonrası yaralı öğrencileri hastanede ziyaret eden BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, hastane çıkışı açıklamalarda bulundu. KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören öğrenci ve velilerine geçmiş olsun dileklerini ileten Destici, açıklamasında sanal oyun ve internet kullanımının zararlarından bahsetti. Destici, "İleride çok büyük başarılara imza atacak çocuklarımız vardı ölenler içinde. Şu anda yoğun bakımda olanlar için de böyle. Allah onlara sağlıklarını tekrar nasip etsin inşallah diyorum. Şafi ismiyle şifasını eksik etmesin. İki yavrumuzu da serviste odalarında ziyaret ettik. Fatma İkra ile Sadenur. Onları gayet iyi gördüm. Kitap okuyorlar, bilinçleri yerinde, açık, şuurlular. Zaten adeta bir kahramanlık örneği sergilemişler. Yani yaralandıkları halde diğer arkadaşlarını da kurtarmaya çalışmışlar. O halde atlamayı başarmışlar. Gerçekten çoğu büyüğümüzün ya da büyük dediğimiz insanların yapamayacağı bir mücadeleyi sergilemişler, bir mukavemet göstermişler. Onları gözlerinden öptük, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Diğer yaralılarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

Kahramanmaraşlılara geçmiş olsun dileklerini ileten Destici, "Tüm temennimiz bir daha böyle bir hadisenin yaşanmaması. Yukarıda acılı anne-babaların, yakınların da tabii ki söyledikleri var. Haklı olarak serzenişleri var. 'Acaba şunlar yapılsaydı bu olay gerçekleşmez miydi' diye düşünceleri var. Onlara saygı duyuyoruz. Eskiden Amerika'da biliyorsunuz bu tür saldırılar olurdu, televizyonlarda izlerdik. Kendi ülkemizde, okullarımızda böyle bir şey olacağı hiçbirimizin aklından geçmezdi. Ne bizim kültürümüzün, ne inancımızın, ne örfümüzün, ne adetimizin, ne aile yapımızın hiçbir yerinde, hiçbir noktasında bu tür hadiseler, bu tür saldırılar yok. Ama maalesef çocuklarımızı, gençliğimizi sanal medya dediğimiz internet ortamında maalesef yüz binlerce, belki milyonlarca gencimizi oralara kaptırdık. Bu oyunlardan etkileniyorlar. Oralarda açık gizli mecralar var. Bir sürü farklı isimde ortamlar var, odalar var. Buralarda birbirleriyle haberleştiklerini, birbirlerini cesaretlendirdiklerini, buralardan bazı bilgileri elde ettiklerini öğreniyoruz. Tabii, burada en büyük sorumluluk sahiplerinden birisi de ailelerdir. Aile yapısının ne kadar önemli olduğunu vurguluyoruz. Maalesef ülkemizde özgürlük adı altında çocuklarımızı küçük yaştan itibaren ebeveynin çocuk üzerinde hakkı olmadığını, çocuğun özgür olduğunu, istediği gibi yaşayacağını, istediği gibi hareket edebileceğini savunan bir güruh var. Bunların hepsi kötü niyetlidir demiyorum. Ama bu hadise de gösterdi ki bunların önemli bir kısmı evet kötü niyetlidir, millet düşmanıdır, aile düşmanıdır, gençliğimizin düşmanıdır" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Büyük Birlik Partisi, Güvenlik, Politika, Medya, Son Dakika

MHP Bilecik ve Çanakkale il teşkilatlarını feshetti MHP Bilecik ve Çanakkale il teşkilatlarını feshetti
“Kocamla birliktesin“ deyip kadına saldırdı, gerçek çok başka çıktı "Kocamla birliktesin" deyip kadına saldırdı, gerçek çok başka çıktı
Okul saldırıları sonrası tehdit ve eylem çağrısı yapan 411 şahıs gözaltına alındı Okul saldırıları sonrası tehdit ve eylem çağrısı yapan 411 şahıs gözaltına alındı
Abdullah Gül’ün oğlundan yeni atılım Dünyanın en pahalısını getirdi Abdullah Gül’ün oğlundan yeni atılım! Dünyanın en pahalısını getirdi
Galatasaray’a Victor Osimhen müjdesi Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi
Fenerbahçe’de Galatasaray derbisi öncesi 7 futbolcu kart sınırında Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi 7 futbolcu kart sınırında

13:59
İran dini lideri Hamaney: İran donanması savaşa hazır
İran dini lideri Hamaney: İran donanması savaşa hazır
13:56
Hürmüz Boğazı’nı geçmeye çalışan 2 gemiye ateş açıldı
Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan 2 gemiye ateş açıldı
13:21
Ataşehir Belediyesi’ne operasyondan yeni detaylar: Alışveriş kartları şoförün evinden çıktı
Ataşehir Belediyesi’ne operasyondan yeni detaylar: Alışveriş kartları şoförün evinden çıktı
12:51
Okulun bahçesine yıldırım düştü: 2 çocuk hayatını kaybetti
Okulun bahçesine yıldırım düştü: 2 çocuk hayatını kaybetti
12:47
Aziz Yıldırım o oyuncuyu hedef gösterdi: Bu adamı kim aldı ya
Aziz Yıldırım o oyuncuyu hedef gösterdi: Bu adamı kim aldı ya?
11:30
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
