Destici\'den Doğuda Doğal Gaz Düzenlemesi İsteği

30.03.2026 14:40
BBP Genel Başkanı Destici, doğu bölgelerine özel doğal gaz düzenlemesi gerektiğini belirtti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Erzurum gibi doğu bölgelerimizde kışı uzun yaşayan şehirlerimizle ilgili yeni bir düzenleme yapılması gerekiyor. Buradaki vatandaşlarımızın korunması gerekiyor. Antalya ile Erzurum'a doğal gazın aynı fiyatta verilmesini doğru bulmuyoruz." dedi.

Destici, Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'daki trafik kazasında yaralanan polislere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Partisinin su, doğal gaz ve elektrik fiyatlarıyla ilgili birkaç çalışma yaptığını belirten Destici, "Bu projelerimizi hükümetle ve ilgili bakanlıklarla paylaştık. Elektrikle olan kısımda birtakım düzenlemeler yapıldı, tüketime göre fiyatlandırma yapıldı. Doğal gazda da benzer bir uygulamaya geçilmeli. Erzurum gibi doğu bölgelerimizde kışı uzun yaşayan şehirlerimizle ilgili yeni bir düzenleme yapılması gerekiyor. Buradaki vatandaşlarımızın korunması gerekiyor. Antalya ile Erzurum'a doğal gazın aynı fiyatta verilmesini doğru bulmuyoruz." diye konuştu.

ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşa değinen Destici, şöyle devam etti:

"Dünya gündeminde ABD ile İsrail'in İran'a yönelik uluslararası meşruiyetten, hukuktan yoksun saldırıları var. İran, beklemedikleri bir karşılık veriyor, ABD'de halkta büyük bir rahatsızlık meydana getirdi. Bazı dünya milletlerinin üzerinde de büyük rahatsızlıklar meydana getirdi. İspanya takdire şayan bir tepki ortaya koyuyor. Avrupa susuyordu ta ki birkaç gün önce İsrail, Müslümanlara uyguladığı Mescid-i Aksa yasağını, Hristiyanların kutsal yerlerine de uygulayınca başta İtalya, Almanya, Papalık ve Venedik olmak üzere tepkiler gelmeye başladı. Artık İsrail ve ABD adeta köşeye sıkışmış vaziyetteler. ABD, çevre ülkelerden, kendi müttefiklerinden, NATO ülkelerinden, Türkiye başta olmak üzere bölge ülkelerinden destek istiyor."

Türkiye'nin savaşa karşı duruşundan bahseden Destici, şunları kaydetti:

"Ülkemizle ilgili 40 bin NATO askerinin konuşlandırılacağı, yeni üsler açılacağı gibi bir takım haberler de dolaşıyor. Resmi ağızlardan yapılmayan açıklamalara vatandaşlarımızın itibar etmemesi gerekir. Türkiye, binlerce yıllık devlet aklına ve dışişleri geleneğine sahiptir. Bu aklının bu süreçte devrede olduğunu ve bu tecrübeyle olayları değerlendirdiğini ve mümkün olduğu kadar bu çatışmalardan uzak durma gayreti içinde olduğunu biliyoruz. Çatışma ve saldırıların durması için gerekli her adımı attığını da biliyoruz. Türkiye'nin amacının da bu savaşı bitirmek ve ateşkesi sağlamak olduğunu biliyoruz. Saldırgan ABD ve terörist İsrail'i kınıyoruz."

Mustafa Destici, "Türkiye ekonomisi toparlanma sürecindeydi ama elbette ki bölgemizdeki savaş, özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki bu enerji çıkışına doğal gaz ve petrol kısıtlanması, dünyada da akaryakıt fiyatlarını çok zirve noktalara taşıdı. Bizim zaten kırılgan bir ekonomimiz var. Ekonomiyi kırılgan hale getiren bütçe ve cari açıktır. Hala cari açığımız var, 2026 bütçe rakamlarına baktığımızda 2,5 trilyon lira açık var, 2,5 trilyon üzeri de faiz ödememiz var." ifadesini kullandı.

Programa, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu ve BBP İl Başkanı Ahmet Eşref Yılmaz da katıldı.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Erzurum, Enerji, Son Dakika

