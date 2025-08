Destici'den Sert Açıklama: Kamu Görevlileri ve Terör Propagandası

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bir kamu görevlisinin, sözde bir akademisyenin terör örgütlerinin propagandasını yapabiliyor olması devletimizin varlığı, milletimizin birliği ve ülkemizin bütünlüğü için daha duyarlı ve dikkatli olmamızı gerektiğini gösteriyor. Biz vatanımızı sokakta bulmadık" dedi.

BBP lideri Mustafa Destici, yaptığı yazılı açıklamada, "Tam da etnik ve siyasi bölücülük olan bu videodaki sözler sözde bir öğretim üyesi kamu görevlisi tarafından bu gece açık bir haber kanalında söylendi. Biz de diyoruz ki; Türkiye'de Türk devletine, Türk Milletine, Türkçeye düşman kamu görevlileri, sözde akademisyenler var. Her fırsatta düşmanlıklarını kusuyorlar ve görevlerine devam edebiliyorlar. Bu durumu demokrasi ya da insan hakları kavramlarıyla açıklamaya çalışanlar kendilerini de milletimizi de kandırmasın. Hiçbir devlet, hiçbir millet bu çarpıklığa izin vermez. Hiçbir aklı başında insan, devletinin varlığına, milletinin birliğine, ülkesinin bütünlüğüne savaş açanları yok saymaz. Ülkemizin adı Türkiye. Devletimizin adı Türkiye Cumhuriyeti. Türk Milletinin mensuplarıyız. Ülkemize, devletimize, milletimize düşman, ülkemizi parçalamaya, milletimizi bölmeye, devletimizi yok etmeye çalışan terör örgütü artıklarına kadro, maaş ve unvan veriyoruz. Bu çarpıklığı, bu hukuksuzluğu, bu izansızlığı görmezden gelmeyeceğiz, yok saymayacağız. Yaşadığımız her gelişme, 40 bin kişinin katili, emperyalizmin taşeronu bir terör örgütünün meşru gösterilmesinin tehlikelerine dair uyarılarımızı haklı çıkarıyor, bölücülüğü sıradanlaştırıyor. Tehdit bitmedi. Deri değiştirdi. Söylediklerinin aslında bir anlamı ve gerçekliği yok. Ancak bir kamu görevlisinin, sözde bir akademisyenin terör örgütlerinin propagandasını yapabiliyor olması devletimizin varlığı, milletimizin birliği ve ülkemizin bütünlüğü için daha duyarlı ve dikkatli olmamızı gerektiğini gösteriyor. Biz vatanımızı sokakta bulmadık. Devletimizi ABD'nin bağışladığı on binlerce tır silahla kurmadık. Terör örgütünün uydurmalarını papağan gibi tekrarlayan üç beş hainin parçalayıp yıkmasına izin vermeyeceğiz. Rüzgar eken fırtına biçer" ifadelerini kullandı.