Destici, Dervişoğlu\'nu Ziyaret Etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Merkezi'nde yaklaşık bir saat süren basına kapalı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Dervişoğlu, partisinin 4. Olağan Kurultayı'nda yeniden genel başkan seçilmesi vesilesiyle "hayırlı olsun" ziyaretinde bulunan Destici'ye teşekkür etti.

Görüşmede, Türkiye'nin temel meseleleriyle alakalı görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Çok faydalı ve doyurucu bir sohbet olduğunu size ifade edebilirim. Kendilerine de başarı dileklerimizi ilettik. Uygun bir takvim içerisinde iadeiziyarette bulunacağız. Özel bir dostluğum da vardır kendileriyle. Bu görüşmeler mutat görüşmeler ama onun ötesinde ramazan ayının da bir atmosferi var. Bu vesileyle aziz milletimizin ramazan ayını tekrar tebrik ediyorum. Sofralarında bereket olsun temennisini tekrar ediyorum. Allah hepinizi de inşallah bayramına kavuştursun temenni ediyorum."

BBP Genel Başkanı Destici de İslam aleminin ramazanını tebrik ederek, dünyanın pek çok noktasında devam eden zulüm, gözyaşı ve kanın durmasını diledi.

Dervişoğlu ve yönetimini tebrik eden Destici, çalışmalarında başarılar diledi.

Destici, ziyarette ülke ve dünya gündemindeki konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını dile getirerek, "Bizler ülküsü olan, davası olan insanlarız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığı, ülkesinin bütünlüğü, milletinin birliği hepimizin ortak gayesidir. Siyasi mücadelemizi de bunun için veriyoruz. Ayrı partilerde olsak da elbette ülkemiz, milletimiz, devletimizin bekası için bir araya geliriz, geleceğiz, konuşacağız ve elbette bu meseleleri de istişare edeceğiz. Bugün de bunu gerçekleştirdik. Ben nazik ev sahiplikleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum."