Destici: Sığınmacalar Güvenli Bölgelere Dönüyor

Politika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "İnşallah Türkiye'nin de desteğiyle Suriye'de güvenli bölgeler oluşturuluyor. Sığınmacılar da dönmeye başladılar." dedi.

???????Destici, Mucur ilçesi yakınlarındaki bir dinlenme tesisinde, BBP Kırşehir İl Başkanı Ali Boyacı, partisinin Mucur Belediye Başkanı Ali Şahin, Özbağ Belediye Başkanı İsmail Çanakçı ve partililerle bir araya geldi.

Partililerle görüşmesinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Destici, Kırşehir'de il ve ilçe teşkilatları ile belediye başkanlarının uyumlu çalıştıklarını söyledi.

Alt ve üstyapıyla ilgili problemleri gidermeye çalıştıklarını, sosyal belediyecilik anlamında da önemli hizmetler yaptıklarını belirten Destici, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli ve Ahi Evran-ı Veli'nin felsefeleriyle hizmetlerini yerine getirdiklerini dile getirdi.

Destici, Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriyelilerin ülkelerine dönüşüne ilişkin de başından beri hep güvenli dönüşten bahsettiklerini, şu anda o ortamın sağlandığını ifade etti.

Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin en kısa zamanda kendi ülkelerine, vatanlarına döneceklerini aktaran Destici, şunları kaydetti:

"Tabii dönüşlerin hızlanması için de birtakım tedbir ve önlemlerin alınması, kolaylıklarının sağlanması gerekiyor. Sınırdan çıkmaya gelen herkesi bir daha geri dönüşü kabul edilmemek üzere sınırın öbür tarafına göndermek lazım ama tabii ki güvenli bölgelere. Çünkü biz 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' dedik. Biz Türk milletiyiz, elbette ki bütün insanlığa aynı gözle bakıyoruz. Nerede bir mazlum, gariban ve zorda kalan varsa ona duyarsız kalamayız. İnşallah Türkiye'nin de desteğiyle Suriye'de güvenli bölgeler oluşturuluyor. Sığınmacılar da dönmeye başladılar."

Destici, gelecek günlerde Suriye'de kalıcı barışın görülmesiyle milyonlarca sığınmacının döneceğine inandığını belirterek, devletin ve hükümetin de gerekli hazırlıkları, çalışmaları yaptığını sözleri ekledi.