Destici: Zulümlerin Hesabı Sorulacak

14.03.2026 20:43
BBP Genel Başkanı Destici, emperyalist saldırıları lanetleyerek, zulümlerin hesabının sorulacağını belirtti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bu zalimlerin de sırası gelecek ve yaptıkları zulümlerin hesabını tek tek ödeyecekler. Bu yine Müslüman Türklerin eliyle, kılıcıyla ve silahıyla olacak. Bu saldırıları lanetliyoruz" dedi.

Eskişehir'e gelen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 71 Evler Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı. AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, çok sayıda partili ve vatandaşın da yer aldığı program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından akşam ezanın okunmasıyla birlikte oruçlar açıldı.

"Pek çok İslam toprağını işgal ettiler"

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Destici, "Siyonistler durmuyor, emperyalistler durmuyor. Gazze'den sonra Lübnan'ı bombaladılar, yerle bir ettiler. Suriye'yi bombaladılar, Afganistan'ı işgal ettiler, Irak'ı işgal ettiler. Pek çok İslam toprağını işgal ettiler. Milyonlarca Müslüman'ın kanına girdiler. Şimdi de hedefte İran var. İran'a saldırıyorlar. Tüm güçleriyle saldırıyorlar. Uçaklarıyla, bombalarıyla, füzeleriyle, gemileriyle tüm güçleriyle saldırıyorlar. Peki sebep ne? Efendim, 'İran nükleer silaha kavuşacakmış, İran uranyum zenginleştirmesi yapıyormuş.' Peki sende var, sende var, İsrail'de var, Batı'nın bütün büyük devletlerinde var. İslam ülkelerinde olunca mı kabul görmüyor" ifadeleri kullandı.

"Yaptıkları zulümlerin hesabını tek tek ödeyecekler"

Dünya Atom Enerjisi Kurumu personelinin yüzde 70'inin bu savaş başlamadan önce İran'da çalıştığını belirten Başkan Destici, "Onlar, İran'ın hemen yakında bir uranyum zenginleştireceği, nükleer başlıklı silaha kavuşacağı noktasında böyle bir rapor ortaya koymuyorlar ama kurt kuzuyu yemeyi kafasına koymuş. Burada esas mesele ne? Burada esas mesele İsrail'in güvenliği. İsrail'in güvenliğini garantiye almak, garanti altına almak için terörist, siyonist, soykırımcı İsrail için kimi ya da hangi ülkeyi tehdit olarak görüyorlarsa oraya saldırıyorlar. Haksız, hukuksuz bir şekilde uluslararası hiçbir temeli yok, hiçbir uluslararası hukuka dayanmıyor. Ne Birleşmiş Milletler ne de başka bir kurumun bu konuda bir görüşü de yok, bir mutabakatı da yok. Ama buna rağmen saldırıyor. Neden? Çünkü haydut; geçmiş yüzyılların haydutları gibi kanun tanımıyor, yasa tanımıyor ve saldırıyor. Neden? Çünkü elinde güç var. Elindeki güce dayanıyor ve diyor ki ona kimse bir şey yapamayacak. Ama Allah büyük onların da sırası gelecek. Nasıl tarihte zulmedenlerin hepsinin sırası gelmişse Netanyahu'nun da Trump'ın da, velhasıl bu zalimlerin de sırası gelecek ve yaptıkları zulümlerin hesabını tek tek ödeyecekler. Bu yine Müslüman Türklerin eliyle, kılıcıyla ve silahıyla olacak. Bu saldırıları lanetliyoruz" şeklinde konuştu.

"Türkiye'yi kendileri için bir güç, bir tehdit olarak görüyorlar"

İran'a müzakere sürecinde saldırı yapıldığına dikkat çeken Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güçlü olmak zorundayız; ülke olarak, devlet olarak güçlü olmak zorundayız, birlik olmak zorundayız. Savunma sanayimizi daha da güçlendirmeliyiz. Kendi İHA'larımızı, SİHA'larımızı yaptığımız gibi kendi muharip uçaklarımızı da şu anda yapım aşamasında, süratli bir şekilde tamamlamalıyız. Kendi tankımızı yaptık, seri üretimini hızlandırmalıyız; kendi balistik füzelerimizi yaptık, seri üretimlerini hızlandırmalıyız. Çünkü saldırının ne zaman nereden geleceği belli değil; bütün bu yaşananlar bize bunu göstermiştir. O yüzden özellikle ülkemiz son yıllarda savunma sanayinde inanılmaz bir yükseliştedir, büyük başarılara imza atmıştır. Çünkü Türkiye bunu tecrübe etmiştir. Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiğimiz harekatlarda bizim uçaklarımızın bombalarını bize paramızla da vermediler; o füzelerin akıllı bombalarını bize paramızla da vermediler. İHA'lar, SİHA'lar üretemezken paramızla vermediler. Bakın, 80'li yılların sonundan beri bize savaş uçağı satmıyorlar, paramızla satmıyorlar. Neden? Türkiye'yi kendileri için bir güç, bir tehdit olarak görüyorlar."

"Nükleer dahil, Türkiye'nin de elinde olması için gece gündüz çalışmalıyız"

Destici, konuşmasının devamında, "Türkiye saldırgan bir devlet değil ama kendisine saldırıldığında çok kavi bir mukavemet göstereceğini biliyorlar. Gazze'deki soykırıma sessiz kalmadığı için Türkiye'ye uçak vermiyorlar. Sudan'daki, Somali'deki bölünmelere, Libya'daki bölünmelere sessiz kalmadığı için Türkiye'ye uçak vermiyorlar, akıllı füze vermiyorlar, balistik füze vermiyorlar. Onun için kendimiz yapıyoruz ve inşallah kısa zamanda savaş uçağımızı da tamamlayacağız, balistik füzelerimizi de daha seri şekilde üreteceğiz. ve kim ne derse desin; Amerika'nın, İsrail'in, Rusya'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın elinde hangi silah varsa nükleer dahil, Türkiye'nin de elinde olması için gece gündüz çalışmalıyız" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

