DEVA Partisi Ankara İl Başkanı Nutku Akın İstifa Etti

Politika

DEVA Partisi Ankara İl Başkanı Nutku Akın, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Akın, partinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 19 Eylül 2023'ten beri Ankara İl Başkanlığı görevini yürüttüğünü belirterek, son zamanlarda parti içerisinde yaşanan sorunların ve kişisel çıkarların kendisini istifaya zorladığını dile getirdi.

Partinin seçmen nezdindeki popülerliğinin düştüğünü, seçimlerde başarısız olma riskinin arttığını ifade eden Akın, Genel Başkan Ali Babacan'ın süreci sağduyuyla yönetemediğini ve genel merkezde bulunan birkaç kişilik grubun etkisinde kaldığını öne sürdü.

Akın, belediye başkanı adaylarının belirlenme sürecinde kendisiyle istişare edilmediğini, bazı adayları Whatsapp yoluyla öğrendiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Keçiören Belediye Başkan adayı Hamza Aydoğdu'nun adli süreçleri devam ederken aday gösterilmesinin doğru olmadığını savundum. Genel merkez sindirme politikasına maruz kalmış bir il başkanıyım. Meclise giren 15 vekilin elini taşın altına koymadığı bir süreçte teşkilatın motivasyonu düşmektedir, geleceğe dair umudumuz kalmamıştır. Bu nedenlerle Ankara İl Başkanlığı görevimi bırakma kararı aldım."

