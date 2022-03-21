DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "ESİAD Liderler Buluşması"nda konuştu - Son Dakika

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" konusunda anlaşan muhalefet partilerinin, "geçiş sürecinin yol haritası" üzerinde bugünden çalışması gerektiğini, aksi halde süreçte ihtilafların oluşabileceğini söyledi.

Babacan, Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) tarafından İzmir'deki bir otelde düzenlenen "ESİAD Liderler Buluşması"nda yaptığı konuşmada, hayat pahalılığı ve işsizliğin Türkiye'de büyük sorun olduğunu kaydetti.

Ekonomideki sorunların temelinde, "hukuk" ve "özgürlük" meseleleri bulunduğunu savunan Babacan, ülkede yatırım ve istihdam için güven ortamının oluşturulması gerektiğini söyledi.

Muhalefet partilerinden 6'sının "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" konusunda vardığı mutabakata değinen Babacan, şöyle devam etti:

"Demokrasimiz için çok önemli bir kazanımdır ama yeterli değildir. Bu sadece seçimlerden sonra Türkiye'nin ulaşmak istediği bir hedeftir. O geçiş sürecinin yol haritasıyla ilgili şu anda elimizde bir şey yok ve bu üzerinde çalışılması gereken bir konu. Çünkü ilk seçimler mevcut Anayasa'ya göre olacak. Peki bu seçilmiş cumhurbaşkanı ve seçilmiş meclis, Türkiye'yi hangi aşamalardan Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e götürecek? Geçiş sürecinin yol haritası çok önemli ve bu konu üzerinde çalışmaya bugün başlanmazsa her türlü ihtilafa gebedir."

"Cumhurbaşkanı adayından taahhüt alınmalı"

Babacan, 27 Mart'ta da ikinci yuvarlak masa toplantısını yapacaklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Bakın çalışıyoruz ama bir konu daha var çok önemli dedik ve bütün siyasi partilerle bunun da çalışılması gereken bir alan olduğu konusunda mutabık kaldık. Bu mutabakat çerçevesinde bu akşamdan itibaren 5 siyasi parti liderini ziyaret edeceğim. Gelecek hafta pazar akşamı da yuvarlak masa toplantılarımızın ikincisini gerçekleştireceğiz. Bundan sonra gündem, görevlendirme ve çalışma başlıkları belirleyeceğiz. Geçiş sürecinin yol haritasında çok detay var ve bunlar bugünden çalışılmazsa hatta cumhurbaşkanı adayından bu ortak çalışmalara uyacağına dair taahhüt alınmazsa ileride Türkiye gerçekten kaotik bir dönem yaşayabilir. Seçimi kazanabiliriz ama Türkiye'yi kaybedebiliriz."

Seçim Kanunu'nda değişiklik teklifi

Babacan, Seçim Kanunu'nda yapılan değişikliklerle ilgili kendisine yöneltilen soru üzerine, Meclis'e sunulan kanun teklifinin henüz son şeklini almadığını ve süreçte değişikliklere uğrayacağını düşündüklerini söyledi.

Kanun teklifi ile ilgili değerlendirmelerini Meclis'te yasalaştıktan sonra yapacaklarını belirten Babacan, şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz Anayasamız gereği bu tür değişiklikler, değişiklik yapıldığından 1 yıl sonra ancak yapılabiliyor. Daha erken yapılan seçimlerde uygulanmıyor. Zaten işin püf noktası da bu. Yani bu teklife baktığımızda şunu görüyoruz; 2018'in seçim sonuçlarına bakılmış, 2018 seçimlerinde kurallar şu andaki geçerli kurallar değil de başka kurallar olarak uygulansaydı, şu kadar milletvekili iktidar partisinde daha fazla kazanacaktı, bu kadar milletvekili iktidarın küçük ortağı daha fazla kazanacaktı gibi bir hesapla bu teklif hazırlanmış. Oysa ki siyaset çok dinamik bir süreç. 2018'deki seçim sonuçlarını alıp en erken 2023'te uygulanacak seçimlere doğru bir projeksiyon yaptığınızda bu hesabın tutmasının son derece zor olduğunu düşünüyoruz. Çünkü trendler iktidar partilerinin aleyhine işliyor."