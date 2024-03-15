DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Manisa'da esnafı ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Manisa'da esnafı ziyaret etti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Manisa\'da esnafı ziyaret etti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Manisa'da seçim çalışmalarını sürdürerek esnafı ziyaret etti. Babacan, kısıtlı imkanlarla bir seçim kampanyası yürüttüklerini belirterek, adaylarının kendi imkanlarıyla ya da bağışlarla kampanya yürüttüğünü ifade etti. Babacan, milletin sağduyusunu dinlemesi ve sandıkta gönüllediği partiye desteğini vermesi gerektiğini vurguladı.

15.03.2024 16:28  Güncelleme: 16:29
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Manisa'da esnafı ziyaret etti.

Seçim çalışmalarını Manisa'da sürdüren Babacan, DEVA Partisi Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf ve partisinin İl Başkanı Cansın Tunçdirek ile Mustafa Kemal Paşa Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti.

Cuma namazı için Hatuniye Camisi'ne geçen Babacan, burada karşılaştığı Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile selamlaştı.

Babacan, ziyaretlerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kısıtlı imkanlarla bir seçim kampanyası yürüttüklerini belirtti.

Adaylarının tamamen kendi imkanlarıyla ya da partiye temin ettikleri bağışlarla bir kampanya yürüttüklerini dile getiren Babacan, şöyle konuştu:

"Tek bir kuruş devlet parası, belediye parası yok bizde. Bu kampanyaların tamamı cari açık. Asılı olan bayrakların, flamaların ham maddesi petrol ve plastik. Tamamı cari açık. ve bu yerel seçimlere doğru giderken benim şimdiye kadar görmediğim bir israf söz konusu. Ama bu unutmayalım ki israfın tamamı yine milletimizin cebinden çıkıyor. Onun için milletimiz hiç sağa sola, bu propaganda etkisine kapılmasın. Milletimiz sağduyusunu dinlesin. Kalbinin sesini dinlesin ve sandıkta gönlü kimden yanaysa ona desteğini versin."

Babacan, Manisa programına Turgutlu ve Salihli ilçelerindeki ziyaretlerle devam etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Manisa'da esnafı ziyaret etti - Son Dakika

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