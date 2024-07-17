DEVA Partisi Milletvekili: Matematik seviyesiyle adalet kurulamaz - Son Dakika
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Politika

DEVA Partisi Milletvekili: Matematik seviyesiyle adalet kurulamaz

DEVA Partisi Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, YKS sonuçlarına göre matematik ortalamasının düşüklüğünü vurgulayarak, bu seviyeyle adaletin kurulamayacağını belirtti. Dalgın, Türkiye'deki üniversite sayısının artmasıyla birlikte diploma değerinin düştüğünü ve üniversiteyi bırakan öğrenci sayısının da arttığını ifade etti.

17.07.2024 13:23
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DEVA Partisi Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, YKS sonuçlarına göre Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) matematik ortalamasının 40 soruda 8 doğru olduğunu belirterek, "Bizim bu matematik seviyesiyle bir adaleti kurmamız mümkün değil." dedi.

Dalgın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, YKS sonuçlarını değerlendirerek, doğru yanıt sayılarının ortalamasına bakıldığında tablonun hiç parlak olmadığını söyledi.

TYT'de Türkçe ortalamasının 40 soruda 21 doğru, matematik ortalamasının 40 soruda 8 doğru, fen ortalamasının 20 soruda 3,5 doğru olduğuna dikkati çeken Dalgın, Nobel Ödüllü matematikçi John Forbes Nash'in "Matematik bilmeyen toplumlarda adalet olmaz." sözünü hatırlattı.

DEVA Parti'li Dalgın, "Bizim bu matematik seviyesiyle bir adaleti kurmamız mümkün değil." diye konuştu.

Ön lisans ve lisans programlarında 850 binden fazla bir kontenjanın olduğunu aktaran Dalgın, bu kontenjanlara yerleşecek olanların 7 milyon üniversite öğrencisinden biri olacağını belirtti. Dalgın, bunun hem iyi bir fırsat hem de ciddi bir tehdit olduğunu dile getirdi.

Türkiye'de 208 üniversite bulunduğunun altını çizen Dalgın, "Para basmak nasıl paranın değerini düşürüyor ve devalüasyona sebep oluyorsa, üniversite açmak diploma basmak da o diplomaların değerini düşürüyor. Diplomada devalüasyona yol açıyor." yorumunda bulundu.

Burak Dalgın, bu 208 üniversiteden dünyada ilk 500 üniversite arasına sadece 3 tanesinin, dünyada ilk bin üniversite arasına sadece 10 tanesinin girebildiğine dikkati çekti.

Dalgın, 2015'te 100 bin, 2019'da 500 bin, geçen sene ise 400 bin kişinin üniversiteyi bıraktığını vurgulayarak, "Son 5 senede 2 milyon kişi üniversiteyi bırakıyorsa orada oturup düşüneceksiniz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika DEVA Partisi Milletvekili: Matematik seviyesiyle adalet kurulamaz - Son Dakika

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