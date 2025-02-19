Devlet Bahçeli\'den Ali Doğan İçin Başsağlığı Mesajı

Politika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hayatını kaybeden eski Devlet Bakanı Ali Doğan için başsağlığı mesajı paylaştı.

Bahçeli, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Türk siyasetinde müstesna bir mevkii bulunan 20'inci ve 21'inci dönem Kahramanmaraş Milletvekili ve eski Devlet Bakanı Sayın Ali Doğan'ın ebediyete irtihalinden derin bir üzüntü duydum. Kendisi ülkü ve ülke sevdalısıydı. Ülkücü şehidimiz Bleda Aybars Tekin'in de canberaberiydi. Merhum dava arkadaşım Ali Doğan'a Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Muhterem ailesine ve Kahramanmaraşlı kardeşlerime sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, menzili mübarek olsun inşallah" dedi.