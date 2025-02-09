Devlet Bahçeli'den Gazze Açıklaması: Türkiye'ye Meydan Okuma

Politika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Gazze'nin boşaltılması demek Türkiye'ye ve İslam coğrafyasına meydan okumaktır. İsrail Başbakanı'nın koltuğunu pespaye halde çeken ABD Başkanı siyonist emellere hizmetkarlıkla tercihini erkenden yapmıştır.

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Malumlarınız olacağı üzere her insanın başına gelebilecek bir rahatsızlık devresinden geçerek tedavi sürecimin sonuna yaklaştım ve hamd olsun hızla iyileşme sürecine girdim.Bu kapsamda şifayı bahşeden Rabbim'e şükrediyorum.