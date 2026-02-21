Devlet Bahçeli\'nin Eserleri Kitapla Tanıtıldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çalışmalarını konu alan 'Eserlerle Devlet Bahçeli' kitabı, kamuoyuna sunuldu.
MHP Medya, İletişim ve Dijital Mecralar Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; editörlüğünü, MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Büşra Cin'in yaptığı 'Eserlerle Devlet Bahçeli' isimli kitap kamuoyuna sunuldu. Eser yalnızca fiziki yapıların, kurumların veya projelerin derlemesi değil; aynı zamanda Türk milliyetçiliğinin hamasetten uzak, ilme, ahlaka ve toplumsal dayanışmaya yönelik devlet ve millet anlayışının somut tezahürlerini kayıt altına alıyor.
