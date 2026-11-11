Devrim Muhafızları Hürmüz Boğazı'nda tankerin mayına çarpıp alev aldığını duyurdu

İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nda yasak bölgeden geçiş yapan petrol tankerinin mayına çarparak alev aldığını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde Hürmüz Boğazı'nın doğusunda geçişe izin verilmeyen bölgede bir petrol tankerinin deniz mayınına çarparak alev aldığı ifade edildi. Donanmanın Hürmüz Boğazı'nın doğu kesimini dikkatle izlediği belirtildi. Gemi sahiplerine Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş için silahlı kuvvetlerle koordinasyon kurulması ve denizcilik kanunlarına uyulması uyarısı yapıldı.