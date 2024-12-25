BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Politika

Bağımsız Türkiye Partisi(BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında 22/12/2024 tarihinde partisinin bir toplantısında yapmış olduğu konuşma sırasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na karşı hitabı, sarf ettiği sözler nedeniyle 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

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2- ÜMRANİYE'DE 4 KATLI BİNADA PATLAMA; HASAR OLUŞAN BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Emre KURT-Yasin KOÇTEPE/İSTANBUL, - Ümraniye'de 4 katlı bir binanın 2'nci katında patlama meydana geldi. Patlama sırasında 1 kişi yaralanırken, büyük çapta hasarın oluştuğu bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

İstiklal Mahallesi Kuzey Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 2'nci katında saat 01.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamada bir kişi hafif şekilde yaralanırken, binada büyük çapta hasar meydana geldi. Yaralı, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Patlamanın doğal gazdan kaynaklandığı değerlendirilirken, bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Patlama ile birlikte çevredeki binaların camlarında ve dış cephesinde hasar meydana geldi.

'ÇOK KORKTUK SANKİ BOMBA PATLADI'

Çok korktuğunu belirten bina sakini Raziye Altuntaş, "Kombi patladı herhalde. Bizim de mutfak, kapılar hiçbir yer kalmadı. Çok korktuk sanki bomba patladı. Çamaşır makineleri nerelere kadar geldi. Patlayan binada, 5 numarada oturuyoruz" şeklinde konuştu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.