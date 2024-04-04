Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay göreve başladı

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Didim Belediye Başkanı seçilen Hatice Gençay, görevi Didim eski Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'dan devraldı. Samimi ortamda gerçekleşen devir teslim töreni sonrasında yeni Başkan Gençay, eski Başkan Atabay'ı aracına kadar uğurladı.
Didim Belediyesi'nde başkanlık için devir teslim töreni gerçekleştirildi. Didim'in yeni Belediye Başkanı Hatice Gençay, Didim Belediyesi önünde eski Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, eski belediye meclis üyeleri, yüzlerce partili ve belediye personeli tarafından alkışlar ve müzik eşliğinde karşılandı. Atabay ve beraberindekilerin karşıladığı Yeni Başkan Gençay, başkanlık makamında ağırlandı. Başkan Atabay CHP'nin bayrağının Didim Belediyesi'nde dalgalanmaya devam ettiğini kaydederek, 10 yıl önce aldığı bayrağı yine CHP'li bir başkana devretmenin huzuru içinde olduğunu söyledi.
Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay ise Eski Başkan Atabay'a verdiği hizmetler için teşekkür ederken, Didim'e en iyi şekilde hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi. Konuşmaların ardından Atabay, Gençay'a belediye mührünü vererek başarılar diledi. Ardından Belediye binası önünde partilileri selamlayan Gençay ile Atabay birlikte vatandaşları selamladı.
Teslim töreninde ilk konuşan Didim eski Belediye Başkanı A. Deniz Atabay "İlçemizde güzel Didim'imizde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını belediyemizin gönderilerinden indirmedik. Sizlerin büyük katkısıyla sevgili başkanım kısa zaman içerisinde gösterdiği üstün gayret ve çabayla bu bayrağın yerinde kalmasına tekrardan neden oldu ve bunu başardı. Benle beraber on yıl boyunca görev yapan bütün arkadaşlarıma, meclis üyelerime tek tek isimlerini saymıyorum başkan yardımcılarıma çok teşekkür ediyorum. Ne yaptıysak beraber yaptık.. ve sizlerin desteğiyle yaptık. Hiç kimse ayırt etmeden herkese teşekkür ediyorum.
"Didim'i aile gibi yöneteceğiz""
Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay ise Didim'i halkla birlikte yöneteceklerini ifade ederek emeği geçen herkese teşekkür etti. Seçimi 2019'daki seçimden alınan oydan daha fazlasını alarak kazandıklarını belirten Gençay "Deniz başkanım ifade etti. Bayrağı indirmedik. Bayrağı daha yukarılara taşıdık. Sağ olun, var olun. Başkanıma da çok teşekkür ediyorum. On yıl boyunca partimizin partimiz adına, partimiz için gerçekten çok güzel bir belediyecilik sergilendi. Sağ olsun var olsun. Tüm meclis üyelerime, tüm çalışma arkadaşlarına ben de sonsuz teşekkür ediyorum. Ama şunu söylemeden geçemeyeceğim. Aldığım emaneti en iyi şekilde güzel şekilde daha ileriye taşıyacağız. Çünkü ailem dedim ben size aile içerisinde birlik olacak. Aile içerisinde birliktelik olacak. Aile içerisinde güzellik olacak. Çünkü sizle beraber yöneteceğiz" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Yeni Başkan Gençay, Atabay ve eşini aracına kadar alkışlarla uğurladı.
Ardından makama geçen Didim'in yeni Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Oturmaya değil hizmet etmeye geldik. Bundan sonra daha çok çalışacağız." sözleriyle ilk mesajını verdi. - AYDIN
Son Dakika › Politika › Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay göreve başladı - Son Dakika
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