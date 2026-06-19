Dijital Bağımlılığa Karşı Öğrencilere Yönetim Becerisi - Son Dakika
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Dijital Bağımlılığa Karşı Öğrencilere Yönetim Becerisi

Dijital Bağımlılığa Karşı Öğrencilere Yönetim Becerisi
19.06.2026 14:31
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Bakan Yardımcısı Yelkenci, dijital bağımlılıkla mücadelede öğrencilere kendilerini yönetmeyi öğretmeli.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, öğrencilere dijital bağımlılığa karşı kendilerini yönetebilmeyi öğretmek gerektiğini söyledi.

Yelkenci, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen Öğretmen Akademileri kapanış töreninde konuştu.

Öğretmen olmaya çocukların duyguları hissedildiği zaman başlandığını belirten Yelkenci, "Çocukların gözyaşlarını silebiliyorsak, onların sorunlarını anlıyorsak, ne sıkıntı yaşıyor, hangi konularda yetenekli, hangi konularla ilgili bunu anlayabiliyorsak o zaman öğretmen olmaya başlıyoruz. O zaman mesleğimize kendimizi daha ait hissediyoruz." dedi.

Yelkenci, teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, öğretmenliğin özü itibarıyla değişmeyecek bir meslek olduğunu vurguladı.

Sosyal medya ve dijital bağımlılığa dikkati çeken Yelkenci, "Dijital bağımlılığa karşı öğretmenler olarak ne yapacağız? Öncelikle bunun kesin bir yolu, yöntemi yok. Herkesin kendi yöntemini kendisinin geliştirmesi gerekiyor. Temelde yapılması gereken bir şey var, o da öğrencilerimize kendilerini nasıl yönetebileceklerini öğretmek." diye konuştu.

Dijital bağımlılık ve bilinçsiz teknoloji kullanımına karşı öğretmenlerin öğrencileri yönlendirmeleri gerektiğinin altını çizen Yelkenci, şu değerlendirmede bulundu:

"Öğrencilere kendilerini yönetme becerilerini kazandırabilmemiz için bizim kendimizi yönetebiliyor olmamız lazım. Kendini yönetebilmenin birinci kuralı ise kendini tanıma ve bilmedir. Yunus Emre'nin söylediği gibi, 'İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır.' Kendimizi tanıyıp bildikten sonra, kendimizi yönetmemiz mümkün oluyor."

Vali Tahir Şahin ve Temel Eğitim Genel Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı'nın da katıldığı program, akademi eğitimini tamamlayan öğretmenlere sertifika verilmesiyle sona erdi.

Protokol üyeleri, aynı salonda "Harezmi Eğitim Modeli Yıl Sonu Bilim Şenliği" kapsamında sergilenen projeleri de inceledi.

Kaynak: AA

Ömer Faruk Yelkenci, Teknoloji, Politika, Trabzon, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Politika Dijital Bağımlılığa Karşı Öğrencilere Yönetim Becerisi - Son Dakika

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