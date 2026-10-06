Dijital konaklama platformlarına izin ve temsilci şartı getiren teklif görüşülüyor - Son Dakika
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Dijital konaklama platformlarına izin ve temsilci şartı getiren teklif görüşülüyor

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TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandı. Teklif, platformlara izin belgesi ve Türkiye'de temsilci zorunluluğu getirirken, kurallara aykırılıkta erişim engeli öngörülüyor.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda, Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu başkanlığında toplandı.

Komisyonun açılışında konuşan Karaismailoğlu, turizm sektörünü yakından ilgilendiren bir teklif için bir araya geldiklerine işaret ederek, gelişen şartlar, dünyadaki yeni gelişmeler ve dijitalleşmenin yoğunlaştığı bir dönemde kanunlarda yeni düzenlemeler yapma ihtiyacı doğduğunu belirtti.

Karaismailoğlu, teklifle yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye'deki faaliyetlerinin düzenlendiğini ifade ederek, teklifle platformların izin belgelerinin alınması ve Türkiye'de temsilci bulundurulmasının zorunlu hale geldiğini vurguladı.

Teklifin dijital platformların daha düzenli çalışması, Türkiye'deki konaklama ve hizmet tesislerinden vatandaşların daha planlı, organize bir şekilde faydalanması amacıyla hazırlandığını belirten Karaismailoğlu, "Kurallara aykırılık halinde idari yaptırım ve erişim engeli uygulanabilecek, uyuşmazlıklarda ise Türk hukuku esas alınacak ve Türk mahkemeleri çözüm mercisi olacaktır." dedi.

Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, teklifin serbest piyasayı kurallaştırmayı hedeflediğini kaydederek, düzenlemenin esasları arasında temsilci ve izin belgesi zorunluluğu olduğunu ifade etti.

Mertoğlu, şöyle konuştu:

"Platformlar Kültür ve Turizm Bakanlığından izin belgesi alacak, Türkiye'de tebligata yetkili, Türk vatandaşı olan veya sermaye şirketi bir temsilci atayacaktır, muhatapsızlığa bu şekilde son verilecektir. Diğer taraftan, mali mükellefiyet ve vergi kapsamı. İzin belgesi alabilmenin ön şartı dijital hizmet vergisi mükellefiyetinin aktif olarak yerine getirilmesi ve turizm payının ödenmesidir. Ödemeyen platformun izin belgesi iptal edilecek ve BTK kanalıyla erişim engellenecektir. Diğer taraftan, algoritmik cezalandırma yasağı. Platformların şartlarına uymayan otelleri arama sonuçlarında alt sıralara itmesi ağır idari para cezalarına bağlanmaktadır. Türk hukuku ve mahkemelerinin yetkisi Türkiye'deki hizmetlere ilişkin uyuşmazlıklarda yabancı tahkim dayatmalarına son verilerek münhasıran Türk mahkemeleri yetkili kılınmaktadır.

Kanun teklifi otellerimizin ve acentelerimizin hakkını koruyan bir rekabet adaletidir, devletimizin mali haklarını güvenceye alan bir dijital egemenlik adımıdır, tüketicimizin mağduriyetini önleyen bir hukuki güvencedir. Yerli üreticilerimizi ve işletmelerimizi küresel devlerin insafına bırakmayan bu düzenlemenin yasalaşması hususunda desteğinizi bekliyoruz."

Komisyonda daha sonra teklifin tümü üzerinde görüşmelere geçildi.

Kaynak: AA
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