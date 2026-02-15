Dijital Şirketlere Destek Vurgusu - Son Dakika
Dijital Şirketlere Destek Vurgusu

Dijital Şirketlere Destek Vurgusu
15.02.2026 18:56
Bakan Kacır, dijital teknoloji ekosistemini güçlendirmek için çeşitli destekler sunacaklarını belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Yenilikçi işlere imza atan, tüm sektörlerimizin gelişmesine hız kazandıran dijital şirketlerimizi desteklemeye; dijital teknoloji ekosistemimizin küresel rekabet gücünü yükseltmeye devam edeceğiz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Dijital Teknolojiler İş Konseyi İstişare Toplantısı'na katıldı. Toplantı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi ile bir araya geldik. Dijital altyapılardan yapay zeka uygulamalarına, inovasyonu destekleyici adımlardan regülasyonlara kadar pek çok konuyu ele aldık. Yenilikçi işlere imza atan, tüm sektörlerimizin gelişmesine hız kazandıran dijital şirketlerimizi desteklemeye, dijital teknoloji ekosistemimizin küresel rekabet gücünü yükseltmeye devam edeceğiz."

Bakan Kacır dijital dönüşüm için 7 adımı paylaştı

Girişim sermayesi fonlarının hacmini artırdıklarını kaydeden Bakan Kacır, bunların "TÜBİTAK BİGG, Teknoloji ve İnovasyon Fonu, Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Fonu, Kalkınma Ajansları Fonların Fonu programları, büyük şirketlerin ekosistem yatırımına yönelik düzenlemeler, hisseye dönüştürülebilir tahvil düzenlemesi" olduğunu belirtti. "Ulusal veri merkezi ve yapay zeka kapasitemizi büyütüyoruz" ifadesini kullanan Kacır, HIT-30 Veri Merkezi ve Yapay Zeka Çağrıları, TÜBİTAK ULAKBİM ARF Süperbilgisayarı, EuroHPC Süperbilgisayar ortaklıklarını örnek gösterdi. İşletmelerin dijital dönüşümünü hızlandırdıklarına vurgu yapan Bakan Kacır, buna örnek olarak da "Dijital Dönüşüm Teşvik Programı, KOSGEB-EBRD iş birliğiyle KOBİ Dijital Dönüşüm Programı, Rekabet Öncesi İşbirliği Programları"nı gösterdi.

Yurt dışından yetenek transferini desteklediklerini belirten Kacır, "Türkiye Tech Visa, http://yetenektransferi.gov.tr"yi işaret etti. "Girişimciler için yeni hızlandırıcı merkezler kuruyoruz" diyen Bakan Kacır, Atatürk Havalimanı'ndaki Terminal İstanbul, GO Girişim Ofisleri'ni örnek gösterdi. "Gençlerimizin dijital yetkinlikler kazanmasını sağlıyoruz" diyen Kacır, "TEKNOFEST, DENEYAP Türkiye, Milli Teknoloji Akademisi Uzmanlık Eğitimleri, Sektör Kampüste Programı, Milli Teknoloji Atölyeleri, Milli Teknoloji Kulüpler Birliği"ni hatırlattı. "İşgücümüzün ve iş süreçlerinin dijital dönüşümünü destekliyoruz" diyen Bakan Kacır, buna da model fabrikalar ve Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri'ni örnek olarak gösterdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Teknoloji, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Dijital Şirketlere Destek Vurgusu - Son Dakika

SON DAKİKA: Dijital Şirketlere Destek Vurgusu - Son Dakika
