Dikbayır\'dan Açıklama: Kirli Siyaset ve Tecrübeler

CHP'den istifa eden bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, "Hakkımda kirli bilgiler üzerinden üretilen yalan ve yanlış haberleri, yorumları, dedikoduları ve paylaşımları büyük bir sabırla takip ettim" açıklamasını yaptı.

AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Dikbayır, sanal medya hesabından açıklama yaptı. Dikbayır, "Nihayet bugün 14 Ağustos. Hakkımda kirli bilgiler üzerinden üretilen yalan ve yanlış haberleri, yorumları, dedikoduları ve paylaşımları büyük bir sabırla takip ettim. Biliyorum ki bu kirli siyaset arenasında bunlar yapılmaya devam edecek. Ancak böyle süreçlerin insana kattığı önemli bir tecrübe de var. Kimin dost, kimin düşman; kimin samimi, kimin riyakar olduğunu daha açık görüyorsunuz. Yaşanan her şey, hayat tecrübemize yeni bir ders daha ekliyor. Ben ise bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da doğru bildiklerimi yapmaya, inandıklarımı söylemeye devam edeceğim. Gerisini Allah'a havale ediyorum" ifadelerini kullandı.