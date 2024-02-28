Dikili\'de Bağımsız Belediye Başkan Adayı Kemal Doyuran, Adaylığının Düşürülmesini İtiraz Edecek

Politika

Dikili'de bağımsız belediye başkan adayı olan Kemal Doyuran, adaylığının İl Seçim Kurulu tarafından düşürüldüğünü, Yüksek Seçim Kurulu'na başvuracağını açıkladı.

Doyuran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, adaylık sürecinde kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Yoluna devam edeceğini belirten Doyuran, "CHP İlçe Başkanı önce İlçe Seçim Kuruluna adaylığımın düşürülmesi için müracaat etmiştir, oybirliğiyle reddedilmiştir. Daha sonra İl Seçim Kuruluna müracaat yapılmıştır. Hukuka uygun olmayan kararla adaylığım düşürülmüştür. Elimizdeki örnek bir kararla yarın Yüksek Seçim Kuruluna başvuracağım. Hak ettiğimiz adaylığımızı alacağım." dedi.

Kemal Doyuran, CHP'den ilçe belediye başkanlığı için aday adayı olmuş, mevcut Belediye Başkanı Adil Kırgöz'ün adaylığının açıklanması sonrası bağımsız olarak adaylığını açıklamıştı.