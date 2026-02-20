Dikkat çeken iddia! Eski bakan Yerlikaya\'nın basın müşaviri, bilgilendirme grubundan çıkarıldı

İçişleri Bakanlığı koridorları, bugün çarpıcı bir iddiayla hareketlendi. İddiaların merkezinde ise Eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Basın Müşaviri Ergün Yolcu var.

"GRUPTAN ÇIKARILDI"

İddiaya göre, Yerlikaya'nın Basın Müşaviri Ergün Yolcu, bakanlığın resmi WhatsApp Basın Bilgilendirme grubundan çıkarıldı.

BİLGİ SIZDIRDIĞI İDDİA EDİLİYORDU

Yolcu'nun bilgi sızdırma iddialarıyla gündeme geldiği de belirtildi. Yolcu'dan ya da bakanlıktan iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.