Dinç'ten Ahlaki Değerler İçin Önlem Çağrısı

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, "Sapkın birlikteliklerin normalleştirilmesi ve alenen sergilenmesi, genel ahlakı ve kamu düzenini tehdit edecek boyutlara ulaşmıştır. Bu yüzden, toplumsal huzurun ve ahlaki değerlerin korunması için bu tür çirkefliklere karşı caydırıcı önlemlerin alınması gerekmektedir." dedi.

Dinç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, aile kurumunun küresel ölçekte yürütülen ideolojik saldırılarla ciddi tehdit altında olduğunu söyledi.

"Sapkın akımların yaygınlaştırılmasıyla" bir milletin geleceği ve gençliğinin hedef alındığını dile getiren Dinç, "Burada sadece ekonomi değil sosyal dengeyi de alt üst eden bir sapkınlık söz konusu." dedi.

Özellikle ahlaki ve manevi değerleri zedeleyen hayasızca tutum ve davranışların uluorta sergilendiğini belirten Dinç, "Sapkın birlikteliklerin normalleştirilmesi ve alenen sergilenmesi, genel ahlakı ve kamu düzenini tehdit edecek boyutlara ulaşmıştır. Bu yüzden, toplumsal huzurun ve ahlaki değerlerin korunması için bu tür çirkefliklere karşı caydırıcı önlemlerin alınması gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Dinç, aileyi koruma ve sapkınlıklarla mücadele etmek adına TBMM'ye kanun teklifi verdiklerini kaydetti, milletvekillerinden destek istedi.