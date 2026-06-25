Dinç'ten AP Raporuna Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dinç'ten AP Raporuna Tepki

25.06.2026 17:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Faruk Dinç, Avrupa Parlamentosu 2025 Türkiye Raporu'na ve GSM operatörlerinin hizmet ihmaline karşı çıktı.

HÜDA Par Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda kabul edilen 2025 Yılı Türkiye Raporu'na tepki gösterdi.

Dinç, Meclis'teki basın toplantısında, GSM operatörlerinin köyleri ve kırsal mahalleleri yeteri kadar önemsemediğini öne sürdü.

Şebeke ve internet erişimi olmayan birçok köy ve kırsal mahalledeki insanların acil sağlık durumlarında iletişim sorunu yaşadığını, eğitimde fırsat eşitliğinden yararlanamadığını ve en temel haberleşme ihtiyaçlarını dahi karşılayamadığını savunan Dinç, "Ay sonu geldiğinde o dev şirketler, hiç vermedikleri hizmetin faturasını kuruşu kuruşuna, eksiksiz şekilde kesiyor. Verilmeyen hizmetin bedeli köylümüzün, çiftçimizin cebinden haksızca tahsil ediliyor. Bu haksızlığın ve adaletsizliğin önüne geçilmelidir." dedi.

Boşanma oranlarının arttığını ve çocukların bundan etkilendiğini söyleyen Dinç, "Kur'an-ı Kerim'de aile içi anlaşmazlıkların çözümü için tavsiye edilen aile hakemliği sisteminin hayata geçirilmesi, eşlerin sorunlarını sağlıklı bir zeminde değerlendirmesine, uzlaşma yollarının bulunmasına ve evliliklerin gereksiz sebeplerle sona ermesinin önlenmesine katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

AP Genel Kurulunda kabul edilen 2025 Yılı Türkiye Raporu'nun, egemen bir ülkenin dini değerlerini ve kültürel yapısını yok sayan, iç işlerine müdahale niteliği taşıyan "hadsiz bir tutum" olduğunu belirten Dinç, Avrupa'nın bu tavrının temelinde, Türkiye'nin Müslüman kimliğine yönelik hazımsızlığının yattığını dile getirdi.

Dinç, Türkiye'nin Avrupa'ya değil, Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

Faruk Dinç, Politika, Türkiye, Yaşam, Gsm, Son Dakika

Son Dakika Politika Dinç'ten AP Raporuna Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Van’ın Edremit ilçesinde kuduz alarmı: 7 mahalle karantinaya alındı Van'ın Edremit ilçesinde kuduz alarmı: 7 mahalle karantinaya alındı
Trafikte demir çubuklu vahşet: Yaşlı adamı döve döve öldürdüler Trafikte demir çubuklu vahşet: Yaşlı adamı döve döve öldürdüler
Hollanda’da ilk kez 12 yaş altındaki çocuğa ötanazi uygulandı Hollanda’da ilk kez 12 yaş altındaki çocuğa ötanazi uygulandı
Brezilya’daki balon faciasından yeni görüntüler Brezilya'daki balon faciasından yeni görüntüler
Çankırı’da elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki Yasir öldü Çankırı'da elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki Yasir öldü
Demirtaş’tan “Az kaldı“ çıkışı Erdoğan’a çağrısında Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekici Demirtaş'tan "Az kaldı" çıkışı! Erdoğan'a çağrısında Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekici

16:38
Malatya’da korkutan deprem
Malatya'da korkutan deprem
16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fenomen gibi takılan belediye başkanlarına uyarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fenomen gibi takılan belediye başkanlarına uyarı
15:39
Rozetlerini Erdoğan taktı: Üç belediye başkanı daha AK Parti’ye katıldı
Rozetlerini Erdoğan taktı: Üç belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı
15:16
Cenazeye damga vuran görüntü: Kılıçdaroğlu, İnce, Başarır ve Özel aynı karede
Cenazeye damga vuran görüntü: Kılıçdaroğlu, İnce, Başarır ve Özel aynı karede
14:15
Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart Zorla ellerinden aldılar
Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart! Zorla ellerinden aldılar
13:21
Venezuela’daki çifte depremde can kaybı 164’e yükseldi
Venezuela'daki çifte depremde can kaybı 164'e yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 17:22:04. #.0.4#
SON DAKİKA: Dinç'ten AP Raporuna Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.