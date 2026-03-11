Disiplin kuruluna sevk edilen Ramazan Kaşlı MHP'den istifa etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Disiplin kuruluna sevk edilen Ramazan Kaşlı MHP'den istifa etti

Disiplin kuruluna sevk edilen Ramazan Kaşlı MHP\'den istifa etti
11.03.2026 23:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, partisinden istifa etti. Kaşlı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ''Semih Yalçın'ın talebi üzerine istifa ediyorum.'' dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) bünyesinde başlatılan disiplin süreci, istifa kararıyla yeni bir boyut kazandı. MHP Genel Merkezi tarafından kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiği duyurulan 27. ve 28. Dönem Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, partideki görevlerinden ve üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

"SEMİH YALÇIN'IN TALEBİYLE..."

Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı tarafından paylaşılan yazılı açıklamada, istifa kararının kişisel bir tercihten ziyade parti yönetiminin talebi doğrultusunda alındığı vurgulandı. Kaşlı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"TBMM MHP Grup Yönetim Kurulu ve parti üyeliğimden, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sn. E. Semih Yalçın'ın talebi üzerine istifa ediyorum."

Disiplin kuruluna sevk edilen Ramazan Kaşlı MHP'den istifa etti

"LİDERİMİZİN EMRİNDEYİM" MESAJI

İstifa metninde dikkat çeken bir diğer nokta ise Kaşlı'nın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sadakat mesajı oldu. Partiden ayrılmasına rağmen siyasi çizgisini koruyacağını belirten Kaşlı, "Ölene kadar Liderimizin izinde ve emrinde olacağımın şahsımı tanıyan tanımayan herkes tarafından bilinmesini isterim." dedi.

SÜRECİN GEREKÇESİ: "DİSİPLİN VE İLKELERE UYGUNSUZLUK"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, daha önce yaptığı açıklamada Kaşlı'nın "parti disiplin ve ilkelerine uygunsuz davranışları" nedeniyle ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatıyla ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini bildirmişti.

Aksaray Milletvekili Kaşlı, konuyla ilgili daha ayrıntılı bir açıklamanın kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Bu istifayla birlikte MHP'nin milletvekili sayısı 45'e düştü.

Devlet Bahçeli, Ramazan Kaşlı, Semih Yalçın, Sosyal Medya, Milletvekili, Politika, Aksaray, Medya, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Disiplin kuruluna sevk edilen Ramazan Kaşlı MHP'den istifa etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Adamlık görün adamlıkla laikuslar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Vicdanımızı ne zaman kaybettik Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti Vicdanımızı ne zaman kaybettik! Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Hürmüz Boğazı’nda kaç Türk gemisi var Bakan Uraloğlu rakam verdi Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu rakam verdi
Pınar Altuğ’a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın Pınar Altuğ'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?
Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir

23:14
İşte savaşın gölgesinde yaşam Bir yanda füzeler düşüyor, öbür yanda yolcu uçakları iniyor
İşte savaşın gölgesinde yaşam! Bir yanda füzeler düşüyor, öbür yanda yolcu uçakları iniyor
23:13
BM Güvenlik Konseyi, İran’ın Körfez ülkelerine saldırılarını durdurmasını öngören kararı kabul etti
BM Güvenlik Konseyi, İran'ın Körfez ülkelerine saldırılarını durdurmasını öngören kararı kabul etti
22:39
İsrail’den Beyrut’a yeni hava saldırısı Büyük patlama anbean kamerada
İsrail'den Beyrut'a yeni hava saldırısı! Büyük patlama anbean kamerada
21:49
YPG’li Salih Müslim öldü
YPG'li Salih Müslim öldü
21:44
Pezeşkiyan ateşkes için şartları açıkladı
Pezeşkiyan ateşkes için şartları açıkladı
21:34
Erbil’de ABD Konsolosluğu yakınlarında İHA saldırısı
Erbil'de ABD Konsolosluğu yakınlarında İHA saldırısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 23:24:06. #7.12#
SON DAKİKA: Disiplin kuruluna sevk edilen Ramazan Kaşlı MHP'den istifa etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.