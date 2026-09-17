Dışişleri Bakan Yardımcısı Ekinci: "Çin, geçtiğimiz yıl en büyük ticaret ortağımız konumuna yükseldi"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci, "Türkiye ile Çin arasındaki ekonomik ilişkilerin ivme kazanmasına önem atfediyoruz. Çin, geçtiğimiz yıl en büyük ticaret ortağımız konumuna yükseldi" dedi.

Ankara'da, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 77. yıldönümü ve Çin ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 55. yıldönümü sebebiyle resepsiyon düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, programa mesajda gönderdi. Emine Erdoğan mesajında, şunları kaydetti:

"Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 77. seneidevriyesini en kalbi duygularımla kutluyorum. Bu anlamlı vesileyle, iki kadim medeniyetin temsilcisi Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 55. yılını idrak ediyor olmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek isterim. Aramızdaki köklü tarihi bağların ve güçlü iş birliğinin, bölgemizin ve dünyanın huzur, barış, istikrar ve refahına da önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Her geçen gün derinleşen dostluğumuzun, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını temenni ediyor, sizlere selam ve saygılarımı gönderiyorum."

Programda konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci, "Çin hükümetine ve Çin halkına en samimi tebriklerimizi sunuyorum. Türkiye ve Çin, köklü tarihleri, güçlü kültürel bağlarından ve Asya'nın kadim medeniyetleri olarak yüzyıllardır süren etkileşimlere sahiptir. Türkiye ile Çin arasındaki mevcut dostluk ve işbirliği de bu sağlam temeller üzerine kurulmuştur. Ülkelerimiz arasındaki üst düzeyli temaslarda son dönemde görülen ivmeyi memnuniyetle izliyoruz. En üst düzeyde devam eden temaslarımız, ikili ilişkilerimizi daha da geliştirme doğrultusundaki karşılıklı siyasi iradeyi teyit etmektedir" diye konuştu.

Türkiye ile Çin arasındaki görüşmelerden bahseden Ekinci, "Türkiye ve Çin arasındaki gelişme potansiyelini daha verimli şekilde hayata geçirmek adına, ülkelerimiz arasındaki mevcut olan işbirliği mekanizmalarını verimli bir şekilde kullanmaya önem atfediyoruz. Bu çerçevede, ülkelerimiz arasındaki Ortak Güvenlik İşbirliği Mekanizması toplantısı bu yıl Pekin'de gerçekleşti. Ben de geçtiğimiz aylarda Pekin'i ziyaret ederek mevkidaşımla siyasi istişareler gerçekleştirdim. Keza, Çin Komünist Partisi Dış İlişkiler Bakan Yardımcısı Sayın Ji Xin ile yılın içinde yapılan istişarelerde, ikili düzeyde işbirliğini genişletme ve derinleştirme imkanları ele alındı. Ayrıca, bölgesel ve küresel sınamalar karşısında görüş alışverişinde bulunulmasının önemi vurgulandı" dedi.

Türkiye ile Çin arasındaki ekonomik gelişmelerden bahseden Ekinci, "Türkiye ile Çin arasındaki ekonomik ilişkilerin ivme kazanmasına önem atfediyoruz. Çin, geçtiğimiz yıl en büyük ticaret ortağımız konumuna yükseldi. Ticaretinizdeki büyümenin devam edeceğini değerlendiriyoruz. Aynı zamanda Çinli dostlarımızla birlikte çalışmak suretiyle ekonomik ilişkilerimizi dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde daha da geliştirmeyi arzu ediyoruz. Bu bağlamda Çinli yatırımcıların ülkemize olan ilgisini memnuniyetle karşılıyor ve işbirliğimizin yeni alanlarda daha da yaygınlaşmasını umuyoruz. Aynı şekilde, bu yılın başında uygulamaya koyduğumuz vize serbestisi tesiriyle daha fazla Çinli turistin dünyaca ünlü Türk misafirperverliğini deneyimlemeyi tercih etmesinden de memnuniyet duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 77. yıldönümü kutlayan Ekinci, "Türkiye ve Çin olarak, İpek Yolu'nu yeniden canlandırmak amacıyla Orta Koridor projesi ile Kuşak ve Yol Girişimi'ni uyumlu hale getirmek için işbirliği yapıyoruz. Bunun hem bölgesel hem de küresel ticaretin gelişmesine ve daha verimli küresel tedarik zincirlerinin tesisine katkıda bulunacağını değerlendiriyoruz.

Ayrıca yapay zeka, yeni teknolojiler, yeşil enerji, sağlık, sürdürülebilir tarım ve finans gibi alanlarda da ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin geliştirilmesini arzu ediyoruz. Özetle Türkiye, Asya Pasifik bölgesinde küresel ekonomik büyümenin ve jeopolitik dönüşümün önemli bir ekseni olan Çin ile ilişkilerini karşılıklı saygı ve menfaat temelinde daha da geliştirmeye kararlıdır. Konuşmamı sonlandırırken, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 77. yıldönümü münasebetiyle bir kez daha en içten tebriklerimi sunuyorum" diye konuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Xuebin Jiang ise, "Çin Halk Cumhuriyeti' nin kuruluşundan bu yana geçen 77 yıl, Çin Komünist Partisi' nin Çin halkına öncülük ederek bağımsızlık ve özerklik ruhuyla Çin' e özgü sosyalizm yolunu keşfedip açtığı bir süreçtir; Çin' in yoksulluk ve zayıflıktan refah ve güce doğru ilerlediği bir süreçtir; aynı zamanda Çin' in dünyayla bağlarını giderek güçlendirdiği ve ortak kalkınma ile ortak güvenlik arayışında olduğu bir süreçtir. Önümüzdeki dönemde Çin, dışa açılma kapısını daha da genişletecek ve yüksek kaliteli kalkınma yoluvla dünyaya daha fazla öngörülebilirlik ivme kazandıracaktır" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerden bahseden Jiang, "Geçtiğimiz 55 yıl, iki medeniyet arasındaki binlerce yıllık etkileşim tarihinde kısa bir dönem olsa da en parlak bir sayfa oluşturmuştur. Bu yarım asrı aşkın süre boyunca Çin ve Türkiye, birbirlerinin temel çıkarları ve başlıca hassasiyetlerini ilgilendiren konularda karşılıklı destek vermiş; birbirlerinin egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını koruma çabalarını karşılıklı olarak desteklemiş ve karşılıklı siyasi güvenini giderek pekiştirmiştir" dedi.