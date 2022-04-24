Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Bulgaristan'ı ziyaret edecek - Son Dakika
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Bulgaristan'ı ziyaret edecek

24.04.2022 14:31
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Bulgaristan'ı ziyaret edecek

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, "AB Balkanlarla Buluşuyor" başlıklı foruma katılmak üzere Bulgaristan'a ziyarette bulunacak.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, "AB Balkanlarla Buluşuyor" başlıklı foruma katılmak üzere Bulgaristan'a ziyarette bulunacak.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Sofya'da düzenlenecek "AB Balkanlarla Buluşuyor" başlıklı foruma konuşmacı olarak katılmak üzere 25-27 Nisan tarihleri arasında Bulgaristan'ı ziyaret edecek. Bakan Yardımcısı Kaymakcı, ziyaret şümulünde Bulgaristan'daki muhataplarıyla gerçekleştireceği görüşmelerde ikili ilişkiler, AB konuları ve diğer güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacak. - ANKARA

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Avrupa Birliği, Faruk Kaymakcı, Bulgaristan, Büyükelçi, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Bulgaristan'ı ziyaret edecek - Son Dakika


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