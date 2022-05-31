Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, İspanya'ya gidecek - Son Dakika
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, İspanya'ya gidecek

31.05.2022 23:12
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, İspanya'ya gidecek

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanlığı AB Devlet Sekreteri Pascual Navarro ile siyasi istişarelerde bulunmak üzere İspanya'ya gidecek.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanlığı AB Devlet Sekreteri Pascual Navarro ile siyasi istişarelerde bulunmak üzere İspanya'ya gidecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bakan Yardımcımız ve AB Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı, 1 Haziran 2022 tarihinde Madrid'i ziyaret ederek, İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanlığı AB Devlet Sekreteri Pascual Navarro ile siyasi istişarelerde bulunacaktır. İstişarelerde, İspanya ile Kapsamlı Ortaklık ilişkilerimiz tüm boyutlarıyla ele alınacak, Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel konularda görüş alışverişi yapılacaktır" denildi.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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