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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çin'i ziyaret edecek - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çin'i ziyaret edecek

11.01.2022 12:28
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çin'i ziyaret edecek

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yarın Çin'i ziyaret edeceği belirtildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yarın Çin'i ziyaret edeceği belirtildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin basın toplantısında yaptığı açıklamada, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile yarın bir araya geleceğini belirtti. İki bakanın, ülkeler arasında ikili ilişkileri ve uluslararası ile bölgesel meseleleri ele alacağını da ekleyen Wenbin, Çin ile Türkiye arasındaki üst düzey temas ve iletişimin sürdüğünü, iş birliğinde verimli sonuçlar elde edildiğini de hatırlattı. İki ülkenin Covid-19 salgınında da ele ele verdiğini ve stratejik ortaklığını derinleştirmeyi sürdürdüğünü kaydetti.

Wang ayrıca, 2021 yılında iki ülkenin diplomatik ilişkilerin tesisinin 50. yıldönümünü kutladığına da işaret ederek, "Çin, iki devlet başkanının vardığı önemli uzlaşıların hayata geçirilmesi, iki tarafın temel çıkarlarına dair hususlarda karşılıklı anlayış ve destek gösterilmesi, iki ülkenin kalkınma stratejilerinin kenetlenmesinin güçlendirilmesi, ikili ilişkilerin istikrarlı ve uzun vadeli gelişiminin teşvik edilmesi için Türkiye ile birlikte çalışmaya hazır" ifadelerini kullandı.

Wang, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da cuma günü Çin'e bir ziyaret gerçekleştireceğini belirtti. - PEKİN

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Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çin'i ziyaret edecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çin'i ziyaret edecek - Son Dakika
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