Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Tahıl ile ilgili Rusya'dan cevap bekliyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Tahıl ile ilgili Rusya'dan cevap bekliyoruz"

15.06.2022 13:17

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Tahıl ile ilgili Rusya'dan cevap bekliyoruz" " (İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) Dün Stoltenberg ile telefonla görüştüm. NATO Sekreteryasıyla da temas halindeyiz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Tahıl ile ilgili Rusya'dan cevap bekliyoruz"

" (İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) Dün Stoltenberg ile telefonla görüştüm. NATO Sekreteryasıyla da temas halindeyiz. Biz hangi konuda ne beklediğimizi her iki ülkeden de açıkça verdik. Şimdi onlardan yazılı şekilde cevap bekliyoruz"

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili, "Dün Stoltenberg ile telefonla görüştüm. NATO Sekreteryasıyla da temas halindeyiz. Biz hangi konuda ne beklediğimizi her iki ülkeden de açıkça verdik. Şimdi onlardan yazılı şekilde cevap bekliyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AK Parti Grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin soruya, "İki ülkeye beklentilerimizi ve endişelerimizi iletmiştik. Onlardan somut cevap bekliyoruz. Cumhurbaşkanımız da görüşüyor. Dün Stoltenberg ile telefonla görüştüm. NATO Sekreteryasıyla da temas halindeyiz. Biz hangi konuda ne beklediğimizi her iki ülkeden de açıkça verdik. Şimdi onlardan yazılı şekilde cevap bekliyoruz" dedi.

Rusya tarım ile ilgili soruya ise Bakan Çavuşoğlu, "Tahıl ile ilgili Rusya'dan cevap bekliyoruz. Lavrov ile Ankara'da görüştük. Askerler ve uzmanlarda da görüştüler. Onların alması gereken talimatlar var. Lavrov'un söylediği gibi pozisyonları var. BM Planı'nın planı olduğunu, bunun meşruiyeti olduğunu önemli olduğunu kendilerine anlattık" diye cevap verdi.

Rusya- Ukrayna savaşı konusunda Çavuşoğlu, "Taraflar anlaşırsa bir araya getirebileceğimizi daha sonra anlaşma çıkarsa işleyişi birlikte takip edebileceğimizi söyledik" şeklinde konuştu.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile ilgili olarak ise Çavuşoğlu, " Türkiye'nin endişelerini dile getiriyor. Stoltenberg yaptığı açıklamalarda Türkiye endişelerini dile getiriyor, çaba sarf ediyor. Stoltenberg'in çabalarını takdire şayan buluyoruz" diye konuştu.

Mayınların temizlenmesi ilişkin olarak Bakan Çavuşoğlu, "BM planı ve çalışmalarına göre mayınların temizlenmesi zaman alıyor. Mayınların nerede olduğuna göre, güvenli hatlar oluşturuldu. 3 limana mayınların temizlenmesine gerek olmadan gemilerin plana göre Ukrayna'nın arama kurtarma gemilerini de rehberlik etmesiyle limana gidecek. Gelecek güvenli bölgede gemiler kontrol edilecek. Şu andaki plana göre mayınların temizlenmesine gerek yok" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Tahıl ile ilgili Rusya'dan cevap bekliyoruz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Tahıl ile ilgili Rusya'dan cevap bekliyoruz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Tahıl ile ilgili Rusya'dan cevap bekliyoruz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Tahıl ile ilgili Rusya'dan cevap bekliyoruz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Tahıl ile ilgili Rusya'dan cevap bekliyoruz

YORUMLAR
500
Çavuşoğlu: '(Tahıl koridoru) Rusya'dan cevap bekliyoruz' Çavuşoğlu: '(Tahıl koridoru) Rusya'dan cevap bekliyoruz' Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Yunanistan Başbakanının ABD Kongresi'nde bizi övmesini beklemiyoruz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Yunanistan Başbakanının ABD Kongresi'nde bizi övmesini beklemiyoruz.
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Tahıl ile ilgili Rusya'dan cevap bekliyoruz' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:29 Kiğılı tarafından kadın çalışanlarına gönderilen kılık-kıyafet yönetmeliği tartışma yarattı
18:27 Mısırlı yıldız Trezeguet, Trabzonspor ile anlaşma sağladı
18:04 Erdoğan, uçaklara "Türk Hava Yolları" yazılacağını duyurdu! Akşener'den anında yorum geldi
18:02 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü toplantı düzenledi! Söyledikleri sosyal medyayı salladı
17:58 Paranormal olayların yaşandığı iddia edilen bu köye tek başına kimse giremedi
17:36 Kayserispor, genç teknik adam Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına vardı
17:35 Temel Karamollaoğlu'ndan gündem olacak iddia: Erdoğan tek bir şartla cumhurbaşkanı adayı olabilir
17:34 "Asgari ücrete 2. zam olacak mı?" sorusunu Numan Kurtulmuş cevapladı: Çalışmalar devam ediyor
17:07 Fenerbahçelileri sinirlendirecek sözler! Ukraynalı teknik direktör: Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e zorluk çıkarmaz
16:48 Fırtına deresine serinlemek için giren ve hayatını kaybeden gencin son görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 19:10:46. #1.11#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Tahıl ile ilgili Rusya'dan cevap bekliyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement