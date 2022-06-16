Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic ile görüştü - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic ile görüştü

16.06.2022 21:44
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balkan turunun ikinci durağı olan Kuzey Makedonya'da Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balkan turunun ikinci durağı olan Kuzey Makedonya'da Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ile görüştü.

Balkan turunun ilk durağı Sırbistan'ın ardından II. Prespa Diyalog Forumu'na katılmak üzere Kuzey Makedonya'ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, programdaki değişiklik nedeniyle konuşmasının iptal edilmesinin ardından ikili temaslarına devam ediyor. Çavuşoğlu, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ile görüştü.

Görüşmede, Türkiye-Hırvatistan ilişkileri, Ukrayna ve Bosna-Hersek'teki son gelişmeler ele alındı.

(İHA)

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Bakan Çavuşoğlu, Sırbistan Dışişleri Bakanı Selakoviç ile görüştü Bakan Çavuşoğlu, Sırbistan Dışişleri Bakanı Selakoviç ile görüştü
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic ile görüştü - Son Dakika

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