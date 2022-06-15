Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan, Ukrayna'dan tahıl koridoru açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan, Ukrayna'dan tahıl koridoru açıklaması Açıklaması

15.06.2022 13:36
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan, Ukrayna'dan tahıl koridoru açıklaması Açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'nın Karadeniz yoluyla tahıl ihracatı yapabilmesi için mayınların temizlenmesine gerek olmadığını, güvenli hatlar açılabileceğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'nın Karadeniz yoluyla tahıl ihracatı yapabilmesi için mayınların temizlenmesine gerek olmadığını, güvenli hatlar açılabileceğini belirtti.

Çavuşoğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsveç'ten terörle mücadele konusunda gelen sinyalin Türkiye için önemli olup olmadığının sorulması üzerine Çavuşoğlu, Türkiye'nin beklentilerini ve endişelerini yazılı bir şekilde ilettiğini ve somut cevap beklediğini ifade etti.

Temas halinde oldukları NATO sekretaryasının da çaba harcadığını söyleyen Çavuşoğlu, "Biz sadece bir yasa değil hangi konularda ne beklediğimizi açıkça yazılı bir şekilde verdik. Şimdi onlardan yazılı bir şekilde yanıt bekliyoruz." dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, NATO müttefiki olan Türkiye'nin endişelerini dile getirdiğini anlatan Çavuşoğlu, "Stoltenberg, S400 ve diğer konularda da her zaman samimice düşüncelerini açıkladı. İsveç ve Finlandiya ziyaretlerinde de Türkiye'nin endişelerinin giderilmesi gerektiğini söylüyor, çaba da sarf ediyor. Bizimle de, onlarla da sürekli temasta, dolayısıyla Stoltenberg'in bu çabalarını takdire şayan buluyoruz." diye konuştu.

Ukrayna'nın tahıl ihraç etmesinin önündeki engellerin kaldırılması için tahıl koridoru oluşturulması konusundaki gelişmelerin sorulması üzerine de Çavuşoğlu, BM planının işler bir plan olduğunu, Rusya'dan cevap beklediklerini dile getirdi. Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin, BM planını desteklediğini vurgulayarak, "Taraflar anlaşırsa İstanbul'da detayları görüşmek üzere bir araya gelebileceğimizi söyledik." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna'nın Karadeniz şeridindeki mayınlar konusunda da şunları kaydetti:

"BM'nin son planına göre bu mayınların temizlenmesi belli zaman alacak. Mayınların nerede olduğu belli olduğuna göre 3 limana güvenli hatlar oluşturulacak dolayısıyla gemiler, mayınların temizlenmesine gerek olmadan, Ukrayna'nın arama kurtarma gemilerinin de rehberlik etmesiyle limanlara güvenli bir şekilde gidecek, limanlardan güvenli bir şekilde gelecek. Güvenli bölgeye geldikten sonra da orada gemilerin kontrolü yapılacak. Şu anda plana göre mayınların temizlenmesine gerek yok. Mayınların olmadığı yerlerden güvenli hatlar açılabilecek."

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Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Karadeniz, Türkiye, Ukrayna, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan, Ukrayna'dan tahıl koridoru açıklaması Açıklaması - Son Dakika

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