Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Türk vatandaşlarının Ukrayna'dan tahliyesi) En az ateşkes ve kalıcı barış kadar insani konular için de çaba sarf ettik.... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Türk vatandaşlarının Ukrayna'dan tahliyesi) En az ateşkes ve kalıcı barış kadar insani konular için de çaba sarf ettik. En çok zorlandığımız yer Mariupul'du. Dünkü sessizliği olumlu karşılıyoruz. Bu sessizlikten sonra vatandaşlarımızın çıkması daha kolay oldu. Şu anda Ukrayna'da 87 vatandaşımız var. Refakatçileriyle birlikte 190 vatandaş var." - ANKARA