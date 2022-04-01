Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Türk vatandaşlarının Ukrayna'dan tahliyesi) En az ateşkes ve kalıcı barış kadar insani konular için de çaba sarf ettik.... - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Türk vatandaşlarının Ukrayna'dan tahliyesi) En az ateşkes ve kalıcı barış kadar insani konular için de çaba sarf ettik....

01.04.2022 11:54
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Türk vatandaşlarının Ukrayna'dan tahliyesi) En az ateşkes ve kalıcı barış kadar insani konular için de çaba sarf ettik....

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Türk vatandaşlarının Ukrayna'dan tahliyesi) En az ateşkes ve kalıcı barış kadar insani konular için de çaba sarf ettik. En çok zorlandığımız yer Mariupul'du.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Türk vatandaşlarının Ukrayna'dan tahliyesi) En az ateşkes ve kalıcı barış kadar insani konular için de çaba sarf ettik. En çok zorlandığımız yer Mariupul'du. Dünkü sessizliği olumlu karşılıyoruz. Bu sessizlikten sonra vatandaşlarımızın çıkması daha kolay oldu. Şu anda Ukrayna'da 87 vatandaşımız var. Refakatçileriyle birlikte 190 vatandaş var." - ANKARA

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Mevlüt Çavuşoğlu, Ateşkes, Ukrayna, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Türk vatandaşlarının Ukrayna'dan tahliyesi) En az ateşkes ve kalıcı barış kadar insani konular için de çaba sarf ettik.... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Türk vatandaşlarının Ukrayna'dan tahliyesi) En az ateşkes ve kalıcı barış kadar insani konular için de çaba sarf ettik.... - Son Dakika
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