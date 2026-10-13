Dışişleri Bakanı Fidan, Arakçi ile telefonda bölgedeki gelişmeleri görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Arakçi ile telefonda bölgedeki gelişmeleri görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bugün telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ele alındı ve devam eden çatışmalara çözüm bulmaya yönelik çabalar değerlendirildi.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü.
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ele alındı, devam eden çatışmalara çözüm bulmaya yönelik çabalar değerlendirildi.
Kaynak: DHA
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