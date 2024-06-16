Dışişleri Bakanı Fidan: "Bu savaş giderek Rusya ve Ukrayna arasındaki bir savaş olmaktan çıkıyor""Küresel düzeyde kutuplaşmanın körüklendiğini... - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Dışişleri Bakanı Fidan: "Bu savaş giderek Rusya ve Ukrayna arasındaki bir savaş olmaktan çıkıyor""Küresel düzeyde kutuplaşmanın körüklendiğini...

- Dışişleri Bakanı Fidan: "Bu savaş giderek Rusya ve Ukrayna arasındaki bir savaş olmaktan çıkıyor" "Küresel düzeyde kutuplaşmanın körüklendiğini görüyoruz" "Konferans, çatışmanın diğer tarafı olan Rusya'nın da salonda bulunması halinde daha sonuç odaklı olabilirdi" Dışişleri Bakanı Hakan...

16.06.2024 23:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Dışişleri Bakanı Fidan: "Bu savaş giderek Rusya ve Ukrayna arasındaki bir savaş olmaktan çıkıyor"

"Küresel düzeyde kutuplaşmanın körüklendiğini görüyoruz"

" Konferans, çatışmanın diğer tarafı olan Rusya'nın da salonda bulunması halinde daha sonuç odaklı olabilirdi"

BURGENSTOCK - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Barış Konferansı'nda yaptığı konuşmada, "Bu savaş giderek Rusya ve Ukrayna arasındaki bir savaş olmaktan çıkıyor" ifadelerini kullanarak, "Konferans, çatışmanın diğer tarafı olan Rusya'nın da salonda bulunması halinde daha sonuç odaklı olabilirdi" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsviçre'de düzenlenen Ukrayna Barış Konferansı'nda konuştu. Bakan Fidan, iki yılı aşkın bir süredir Ukrayna'nın işgali sonucunda Avrupa'nın ortasında yıkıcı bir savaş yaşandığını belirterek, "Bazı tahminlere göre kayıpların sayısı 500 binden fazla ve savaş şimdiden bir yıpratma savaşına dönüşmüş durumda" dedi.

"Bu savaş giderek Rusya ve Ukrayna arasındaki bir savaş olmaktan çıkıyor"

Savaşın her geçen gün daha da kötüleşebileceğini ve söz konusu konferansın zamanlaması daha iyi olamayacağını aktaran Bakan Fidan, "Savaş devam ettikçe iki büyük riskle karşı karşıyayız. Coğrafi olarak bu savaş Ukrayna'nın ötesine geçebilir. Şimdiden toplumlar arasında krizin derinleştiğini ve küresel düzeyde kutuplaşmanın körüklendiğini görüyoruz. Bu savaş giderek Rusya ve Ukrayna arasındaki bir savaş olmaktan çıkıyor. İkinci olarak, bu yıkıcı konvansiyonel savaşın doğasında kitle imha silahlarını içerme riski var. Bugün burada bu iki riskten kaçınmak ve savaşa son vermek için bulunuyoruz" dedi.

Rusya'nın da barış için öne sürdüğü koşullar olduğunu hatırlatan Bakan Fidan, "Bunlar önemli adımlar ve başlangıç için bir umut ışığı. Ancak her iki taraf da diğer tarafın adımlarını daha geniş bir savaş çabasının uzantısı olarak görüyor" dedi.

Söz konusu konferansı tüm umutlar sona ermeden önce son çıkış olarak nitelendiren Bakan Fidan, "Şunu da belirtmeliyim ki bu konferans, çatışmanın diğer tarafı olan Rusya'nın da salonda bulunması halinde daha sonuç odaklı olabilirdi" dedi.

"Türkiye diplomatik çabalara aktif olarak katılmaktadır"

Türkiye'nin diplomasi ve müzakereler yoluyla kapsamlı ve kapsayıcı bir stratejiye duyulan ihtiyacın giderek arttığına inandığını dile getiren Bakan Fidan, "Türkiye diplomatik çabalara aktif olarak katılmaktadır. Mart 2022'deki İstanbul görüşmeleri ve Karadeniz Tahıl Girişimi, diplomasi ve müzakerelerin gerçekten ilerleme sağlayabileceğinin işaretleridir. Türkiye her zaman olduğu gibi süreci kolaylaştırmaya hazırdır. Burada bir hususun altını çizmek isterim. Tahıl girişimini başarılı ve benzersiz kılan kapsayıcı niteliğiydi. Her iki taraf için de öngörülebilirlik sağladı ve deniz ihracatı için seyir güvenliğini temin etti. Bu örnekten öğrenilecek çok şey var. Benzer bir mekanizmayı hayata geçirmeye yönelik son girişimimiz neredeyse olumlu bir sonuç verdi. Daha fazla çaba sarf etmekten çekinmeyeceğiz. Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığına olan desteğini kararlılıkla sürdürmektedir. Barış vizyonumuz gerçekçi, kapsayıcı ve pratiktir. Bu amaçla ileriye dönük bir yol oluşturmaya kararlıyız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da belirttiği gibi barışın kaybedeni olmayacaktır" dedi.

İsviçre'de dün başlayan konferansa 92 ülke ve 57 lider katılırken, Çin, Rusya'nın davet edilmemiş olması nedeniyle konferansa katılmadı.

Kaynak: İHA

Konferans, Ukrayna, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Fidan: 'Bu savaş giderek Rusya ve Ukrayna arasındaki bir savaş olmaktan çıkıyor''Küresel düzeyde kutuplaşmanın körüklendiğini... - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:50 Atatürk Anıtı’na baltayla saldırı Provokatörlerden “Neden“ sorusuna “Sadece Allah rızası için“ yanıtı Atatürk Anıtı'na baltayla saldırı! Provokatörlerden "Neden" sorusuna "Sadece Allah rızası için" yanıtı
23:48 Savcılık Dilan Polat için tahliye talebinde bulunmuştu 2 gerekçe ortaya çıktı Savcılık Dilan Polat için tahliye talebinde bulunmuştu! 2 gerekçe ortaya çıktı
22:50 Bayram tatilinin ilk gününde çok sayıda trafik kazası Acı bilanço ortaya çıktı Bayram tatilinin ilk gününde çok sayıda trafik kazası! Acı bilanço ortaya çıktı
20:29 İsrail’de ateşkes krizi Ordu ile Netanyahu karşı karşıya geldi İsrail'de ateşkes krizi! Ordu ile Netanyahu karşı karşıya geldi
14:21 Kurban keserken elindeki bıçağın üzerine düştüğü söylenmişti Vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı Kurban keserken elindeki bıçağın üzerine düştüğü söylenmişti! Vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı
23:49 İngiltere, Sırbistan’ı tek golle geçti: 1-0 İngiltere, Sırbistan'ı tek golle geçti: 1-0
23:30 Mourinho bizzat devrede 30 milyon euroluk yıldızı Fenerbahçe’ye getiriyor Mourinho bizzat devrede! 30 milyon euroluk yıldızı Fenerbahçe'ye getiriyor
21:55 IShowSpeed’in Türk döneriyle imtihanı ’’Bismillah’’ diyerek ilk ısırığı aldı, ortalığı birbirine kattı IShowSpeed'in Türk döneriyle imtihanı! ''Bismillah'' diyerek ilk ısırığı aldı, ortalığı birbirine kattı
20:31 Malatya’da korkutan deprem Çevre illerde de hissedildi Malatya'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
20:27 Türkiye’nin ünlü süt markası fabrikası icradan satılıyor Türkiye'nin ünlü süt markası fabrikası icradan satılıyor
19:14 Başıboş sokak köpekleriyle ilgili düzenlemede yeni detaylar Hayvanını terk edene verilecek para cezası 10 kat artırılıyor Başıboş sokak köpekleriyle ilgili düzenlemede yeni detaylar! Hayvanını terk edene verilecek para cezası 10 kat artırılıyor
19:09 Wout Weghorst: Galibiyet golünü atacağımı biliyordum Wout Weghorst: Galibiyet golünü atacağımı biliyordum
19:04 AK Parti’den DEM Partili belediyelere yeni kayyum sinyali AK Parti'den DEM Partili belediyelere yeni kayyum sinyali
18:46 Hollanda teknik direktörü Ronald Koeman, burnunu karıştırıp sümüğünü yedi Hollanda teknik direktörü Ronald Koeman, burnunu karıştırıp sümüğünü yedi
18:12 Kurban pazarında zabıtayla tartışıp kendini astı Kurban pazarında zabıtayla tartışıp kendini astı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2024 00:17:00. #1.13#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Fidan: "Bu savaş giderek Rusya ve Ukrayna arasındaki bir savaş olmaktan çıkıyor""Küresel düzeyde kutuplaşmanın körüklendiğini... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement