Dışişleri Bakanı Fidan\'dan kritik temaslar! Gündemde Suriye var

Görüşmelerde, Suriye'deki gelişmeler ele alındı ve ülkenin güneyindeki durumla ilgili Amman'da yapılan toplantılar değerlendirildi.

Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Suriye'nin Süveyda kentine günlerdir devam eden çatışmalar endişe yaratırken; Türkiye'den kritik bir hamle geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan çatışmalara ilişkin bir dizi temasta bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile yaptığı telefon görüşmelerinde Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin Süveyda kentinde 13 Temmuz'da Bedevi Araplar ile bazı Dürzi gruplar arasında silahlı çatışmalar başladı. Müdahaleye gelen Suriye güvenlik güçleri pusuya düşürüldü. Büyüyen çatışmalar ateşkesle durduruldu. Ancak Hikmet el-Hecri'ye bağlı Dürzi güçler ateşkesi bozdu.

İsrail ordusu ise 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Suriye ordusu, Süveyda'dan çekilirken Hecri grubu, Bedevi aileleri yerinden etmeye ve infazlara başladı. Dışardan binlerce aşiret savaşçısı, Bedevi Araplara desteğe geldi.

Suriye yönetimi, 19 Temmuz'da yeniden güvenlik güçlerini Süveyda'da konuşlandırmaya başlayıp Bedevi ve aşiret savaşçılarının kentten çıkmasını sağladı. 13 Temmuz'dan bu yana silahlı ya da sivil yüzlerce kişinin öldüğü, sayının daha yüksek de olabileceği tahmin ediliyor.