Dışişleri Bakanı Fidan, KKTC Başbakanı Üstel ile Başbakanlık Ofisi\'nde görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, KKTC Başbakanı Üstel ile Başbakanlık Ofisi'nde görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Cumhuriyet Meclisi'ndeki Başbakanlık Ofisi'nde bir araya geldi. Bakan Fidan, KKTC temaslarına bu görüşmeyle de devam etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.
Bakan Fidan, KKTC temaslarına devam ediyor. Fidan, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi. Görüşme, Cumhuriyet Meclisi'ndeki Başbakanlık Ofisi'nde gerçekleşti.
Kaynak: İHA
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