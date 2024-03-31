Dışişleri Bakanı Fidan, oyunu Ankara'da kullandı
ANKARA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ülke genelinde belediye başkanları, belediye ve il genel meclis üyeleri ile mahalle muhtarlarının belirleyecek olan yerel seçimlerde oy verme işlemini Ankara'nın Yenimahalle semtinde gerçekleştirdi. Ankara'da mukim Dışişleri Bakanı Fidan, oyunu Mustafa Kemal Anadolu Lisesi'nde 1230 numaralı sandıkta kullandı.
Dışişleri Bakanı Fidan, oyunu kullanmak için Yenimahalle'deki Mustafa Kemal Anadolu Lisesi'ne geldi. Sandık görevlileriyle tokalaşan Fidan, gerekli kontrolün yapılması için kimliğini sandık görevlilerine verdi. Kabinde pusulaları mühürleme işlemini tamamlayan Fidan, "Hayırlı uğurlu olsun" diyerek oy zarfını sandığa attı.
Akabinde mührü teslim ederek imza atan Dışişleri Bakanı Fidan, sandık görevlilerine işlerinde kolaylıklar diledi.
Mustafa Kemal Anadolu Lisesi'ne oy kullanmakta olan vatandaşların Dışişleri Bakanı Fidan'a giriş ve çıkışta ilgi göstermeleri de dikkati çekti.
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Muğla'da yerel seçimler için oy kullanma işlemleri sona erdi ve oyların sayımına başlandı. Seçimlerin güvenli bir ortamda geçmesi için polis, jandarma, sağlık, sahil güvenlik ve itfaiye gibi kurumlar görev yaptı. Muğla genelinde 814 bin 986 seçmen bulunurken, en fazla seçmen Bodrum'da, en az seçmen ise Kavaklıdere ilçesinde bulunuyor. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı ve sayım işlemleri devam ediyor.
AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, oy sayımı sürecinde manipülasyona karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefonda görüşerek Gazze'deki son durumu ve Temas Grubu'nun faaliyetlerini değerlendirdi. Görüşmede ayrıca ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, seçim sonuçlarına ilişkin verileri inceliyoruz açıklamasını yaptı. İBB, İlçe Belediye ve Meclis üyeliğinde son oy sayılana ve tutanak altına alınana kadar görevlerini sürdüreceklerini belirtti.
Türkiye genelinde oy verme işlemleri tamamlandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Mansur Yavaş'ın seçim sonuçları sonrası yapacağı konuşma için hazırlıklar devam ediyor. Belediye önüne dev ekranlar kuruldu, seçim otobüsü getirildi, saat 21.00'dan Yavaş'ın açıklama yapması bekleniyor.
Kırıkkale'de mahalli idareler genel seçimleri için oylar sayılmaya başlandı. Kırıkkale'de oy kullanma işlemi sona erdi. Saatler 17.00'yi gösterdiğinde sandıklar kapatıldı. Okullarda sandık görevlileri tarafından açılan sandıklardaki zarflardan çıkartılan oy pusulalarının sayımına başlandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Zeytinlik Mahallesi'nde 10 muhtar adayının yarıştığı mahallede, oyların kullanıldığı okulun önünde taraflar arasında arbede yaşandı. Polis müdahale ederek olayı büyümeden önlendi.
Mardin'in Mazıdağı, Derik, Ömerli ve Nusaybin ilçelerinde muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgalarda 11 kişi yaralandı. Kavgalar taş ve sopa kullanılarak gerçekleşti. Yaralanan 11 kişi hastanelere kaldırıldı. Elazığ'ın Maden ilçesinde ise oy verme işlemi sırasında çıkan kavga güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sona erdi.
Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi tamamlandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ilk seçim sonuçlarını değerlendirerek, güzel haberler alacaklarını söyledi. Ancak rehavete kapılmamaları gerektiğini vurguladı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimleri'nde oyunu Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Çankaya Lisesi'nde kullandı. Karamollaoğlu, seçimlere saygı duyulması gerektiğini belirterek, 'Hayırlı olsun' dedi.
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde doğudaki 32 ilde oy verme işlemi saat 16.00 itibarıyla sona erdi. Batıdaki 49 ilde ise oy kullanma işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek. Seçim yasakları kapsamında alkollü içki satışı ve servisi yasaklanırken, eğlence yerleri kapalı olacak. Seçimle ilgili haber ve tahminler saat 18.00'e kadar yasaklanmıştır.
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