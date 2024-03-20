Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye'nin AB üyelik süreci önemlidir

Dışişleri Bakanı Fidan: " (İspanya Dışişleri Bakanı Bueno) Türkiye'nin AB üyelik sürecinin, bazı ülkelerin kısır politik gündemlerine bırakılamayacak kadar önemli olduğunu yineledim." - ANKARA
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AK Parti'nin Merkezefendi ve Pamukkale Belediye Başkan Adayları Ekrem Başer ile Halil Pekdemir, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Haftası nedeniyle Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği'ni ziyaret etti. Her iki aday da görev süreleri boyunca şehit yakınları ve gazilere kapılarının her zaman açık olacaklarını söyledi.
Samsun'da geçici olarak hizmet verecek olan Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı Geçici Hizmet Binası, düzenlenen törenle açıldı. Merkez, çevredeki illere de hizmet verecek ve tüm adli tıp işlemleri burada gerçekleştirilecek.
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