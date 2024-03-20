Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye'nin AB üyelik süreci önemlidir - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye'nin AB üyelik süreci önemlidir

Dışişleri Bakanı Fidan: "(İspanya Dışişleri Bakanı Bueno) Türkiye'nin AB üyelik sürecinin, bazı ülkelerin kısır politik gündemlerine bırakılamayacak kadar önemli olduğunu yineledim."

20.03.2024 18:56  Güncelleme: 19:00
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Dışişleri Bakanı Fidan: " (İspanya Dışişleri Bakanı Bueno) Türkiye'nin AB üyelik sürecinin, bazı ülkelerin kısır politik gündemlerine bırakılamayacak kadar önemli olduğunu yineledim." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye'nin AB üyelik süreci önemlidir - Son Dakika

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