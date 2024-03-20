Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye'nin AB üyelik süreci önemlidir

AK Parti Adayları Başer ve Pekdemir'den şehit aileleri ve gazilere anlamlı ziyaret

AK Parti'nin Merkezefendi ve Pamukkale Belediye Başkan Adayları Ekrem Başer ile Halil Pekdemir, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Haftası nedeniyle Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği'ni ziyaret etti. Her iki aday da görev süreleri boyunca şehit yakınları ve gazilere kapılarının her zaman açık olacaklarını söyledi.