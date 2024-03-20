Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 1. Nükleer Enerji Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'ya gidecek.

Milli Eğitim Bakanı: Türkiye Eğitim Altyapısıyla Dünya Ortalamalarını Yakaladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin eğitim öğretime ilişkin fiziki altyapı itibariyle dünya ortalamalarını ve OECD ortalamalarını yakaladığını belirtti. Bakan Tekin, yapılan yatırımlarla derslik başına düşen öğrenci sayısının azaldığını, okulların teknolojik donatımlarının iyileştirildiğini ve tüm okulların internet erişim ağına sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca, Türkiye'de son 20 yılda eğitime yapılan yatırımların önemli adımlar olduğunu ve bu süreçte eskiyen okulların yenilenmesi ve eğitim-öğretim süreçlerinin içeriğiyle ilgilenmeye odaklandıklarını ifade etti.