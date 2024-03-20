Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 1. Nükleer Enerji Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'ya gidecek.
Dışişleri Bakanı Fidan, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ve Belçika Hükümeti'nin ev sahipliğinde 21 Mart'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek 1. Nükleer Enerji Zirvesi'ne katılacak. Zirvede son uluslararası gelişmeler temelinde enerji güvenliği ve nükleer enerjinin rolü ele alınacak. - ANKARA
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Ankara'da yaşanan olayda kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen Derya Çetinkaya, Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Olayda yaralanan oğlu ve kocası ise hastanede tedavi altına alındı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin eğitim öğretime ilişkin fiziki altyapı itibariyle dünya ortalamalarını ve OECD ortalamalarını yakaladığını belirtti. Bakan Tekin, yapılan yatırımlarla derslik başına düşen öğrenci sayısının azaldığını, okulların teknolojik donatımlarının iyileştirildiğini ve tüm okulların internet erişim ağına sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca, Türkiye'de son 20 yılda eğitime yapılan yatırımların önemli adımlar olduğunu ve bu süreçte eskiyen okulların yenilenmesi ve eğitim-öğretim süreçlerinin içeriğiyle ilgilenmeye odaklandıklarını ifade etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Trabzon Mitingi'nde yaptığı konuşmada, çay üreticilerinin sorunlarına dikkat çekerek, çay fiyatlarının artırılması ve çay kanunu taleplerini dile getirdi. Ayrıca fındık üreticilerinin haklarının korunması gerektiğini vurgulayan Özel, emeklilerin yaşadığı mağduriyetleri eleştirdi. Özel, Türkiye ittifakının umut, sevgi ve kardeşlik üzerine kurulu olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Isparta'da yaptığı konuşmada, genel ekonomik göstergelerin iyi olduğunu belirterek, enflasyon düşerse bu olumlu tablonun çalışanlara ve emeklilere yansıtılacağını söyledi. Ayrıca, kökleri kifayetsiz muhterislerde, terör örgütü yandaşlarında ve emperyalistlerin beşinci kol elemanlarında olduğunu ifade ederek, amaçlarının milleti yıldırmak ve mücadele azmini kırmak olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin mitinginde yaptığı konuşmada, Gazze'deki katliamlara değinerek Türkiye'nin Gazzeli kardeşlerinin yanında olduğunu belirtti. Ayrıca, Isparta'ya yapılan yatırımları ve hizmetleri anlattı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin belediyecilik anlayışını açıkladı. Babacan, belediyeciliği etkin ve temiz yapacaklarını belirterek, seçimlere hazırlandıklarını söyledi.
Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Kalkan'da 'Yöresel Ürünler Pazarı'nın açılışına katıldı. Tütüncü, Antalya'nın 19 ilçesinde de Kepez'deki performansını sergilemek istediklerini belirtti.
İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü, toplumun tepkileri üzerine adım attı ve Fahri Müfettişlerin park cezası verme yetkisi sonlandırıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü, kamuoyunun tepkileri üzerine harekete geçerek Fahri Müfettişlerin park cezası vermelerini durdurdu. Park cezası ve duraklama cezası şimdilik askıya alındı. Asıl bundan sonra diğer kazaları önlemeye yönelik olan cezalar üzerine yoğunlaşılacak.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Isparta'da yaptığı konuşmada, ekonomik göstergelerin iyi olduğunu belirterek, enflasyon düşerse çalışanlara ve emeklilere yansıtılacağını söyledi. Erdoğan, ayrıca seçimlere 10 gün kaldığını ve milli iradenin önemine vurgu yaparak, palavralara inanılmaması gerektiğini ifade etti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Motobike İstanbul Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, 2023 yılında meydana gelen motosiklet kazalarının artışına dikkat çekerek, kazalarda hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşların sayısının endişe verici olduğunu belirtti. Bakan Yerlikaya, motosiklet kazalarının en fazla şehir içlerinde ve yerleşim yerlerinde gerçekleştiğini vurgulayarak, trafik denetimlerinin artırılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, motosiklet kullanıcılarının eğitim almalarının önemine değindi ve trafik kurallarına uyma konusunda bilinçlenmenin gerekliliğini vurguladı.
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