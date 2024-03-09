Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD ziyaretini değerlendirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Vaşington Büyükelçiliği konutunda buluştuğu Türk basın mensuplarına ABD ziyaretini değerlendirdi. - WASHINGTON
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni, seçim çalışmaları kapsamında Bayrampaşa meyve sebze halinde esnafı ziyaret etti. Beştaş ve Çepni, vatandaşlarla sohbet ederek sorunları dinledi ve çözüm önerileri sundu.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde Belediye tarafından yapılan İsmail Ebul-İz El-Cezeri Asma Köprüsü'nün açılışı düğünleri aratmadı. Açılışa katılan binlerce kişi köprünün açılmasını canlı müzik eşliğinde halay çekerek kutladı.
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