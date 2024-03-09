Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD ziyaretini değerlendirdi - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD ziyaretini değerlendirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Vaşington Büyükelçiliği konutunda buluştuğu Türk basın mensuplarına ABD ziyaretini değerlendirdi. Fidan, görüşmelerin olumlu geçtiğini ve ilişkilerin daha da güçleneceğini belirtti.

09.03.2024 07:39  Güncelleme: 07:41
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Vaşington Büyükelçiliği konutunda buluştuğu Türk basın mensuplarına ABD ziyaretini değerlendirdi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Diplomasi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD ziyaretini değerlendirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD ziyaretini değerlendirdi - Son Dakika
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