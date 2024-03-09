Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD ziyaretini değerlendirdi

DEM Parti İBB Başkan adayları Bayrampaşa meyve sebze halinde esnafı ziyaret etti

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni, seçim çalışmaları kapsamında Bayrampaşa meyve sebze halinde esnafı ziyaret etti. Beştaş ve Çepni, vatandaşlarla sohbet ederek sorunları dinledi ve çözüm önerileri sundu.