Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD ziyaretini tamamlayarak Türkiye\'ye döndü

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ: 31 Mart Türkiye için kader seçimidir

TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, Şanlıurfa'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 31 Mart seçimlerinin sadece Şanlıurfa için değil, Türkiye için de bir kader seçimi olduğunu belirtti. Bozdağ, seçim sonrası Türkiye'nin istikrar istikametini belirleyecek bir kararın altına imza atacaklarını söyledi. Ayrıca, etkili olan yağmura rağmen vatandaşların miting alanına gelmekten vazgeçmediğini vurguladı.