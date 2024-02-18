Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'da Türk vatandaşları ve STK temsilcileriyle buluştu - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'da Türk vatandaşları ve STK temsilcileriyle buluştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya\'da Türk vatandaşları ve STK temsilcileriyle buluştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Almanya'da bulunduğu sırada Türk vatandaşları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Münih Başkonsolosluğunda gerçekleşen toplantıya yaklaşık altmış STK temsilcisi katıldı.

18.02.2024 19:53
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'da Türk vatandaşları ve STK temsilcileri ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı nedeniyle bulunduğu Almanya'da temaslarına devam ediyor. Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin Münih Başkonsolosluğunda Türk vatandaşları ve STK temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantıya, Münih'te yerleşik STK'lardan yaklaşık altmış temsilci katıldı. - MÜNİH

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'da Türk vatandaşları ve STK temsilcileriyle buluştu - Son Dakika

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