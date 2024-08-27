Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi

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Bakan Fidan, Ankara'da Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, bölgesel konular ele alındı. Görüşmede ikili ilişkiler çerçevesinde başta ekonomi, ticaret ve enerji olmak üzere çeşitli alanlardaki iş birliği de masaya yatırıldı.

27.08.2024 17:54
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DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, Ankara'da Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, bölgesel konular ele alındı. Görüşmede ikili ilişkiler çerçevesinde başta ekonomi, ticaret ve enerji olmak üzere çeşitli alanlardaki iş birliği de masaya yatırıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi - Son Dakika
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