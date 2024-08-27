Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.
Bakan Fidan, Ankara'da Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, bölgesel konular ele alındı. Görüşmede ikili ilişkiler çerçevesinde başta ekonomi, ticaret ve enerji olmak üzere çeşitli alanlardaki iş birliği de masaya yatırıldı.
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