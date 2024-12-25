DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından kabul edildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından kabul edildi. Bakan Fidan temasları kapsamında, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Muhammed Hamed eş-Şemsi ile görüştü.
Son Dakika › Politika › Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BAE Devlet Başkanı ile Görüştü - Son Dakika
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