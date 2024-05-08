Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne resmi ziyaret gerçekleştirecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) resmi ziyaret gerçekleştirecek.
Dışişleri Bakanlığı, Bakan Fidan'ın BAE'ye yapacağı resmi ziyarete ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Bakanlıktan tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, 9-10 Mayıs 2024 tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir" ifadeleri yer aldı. - ANKARA
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