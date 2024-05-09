Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde BAE Dışişleri Bakanı ile görüştü

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) geldi. Bakan Fidan, başkent Abu Dabi'de BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi. - ABU DABİ