Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ile görüştü

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ile telefonda görüştü. Görüşmede Gazze'deki son gelişmeler ve bölgede artan gerilim ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ile telefonda görüştü. Görüşmede Gazze'deki son gelişmeler ve bölgede artan gerilimin ele alındığı öğrenildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın bakanımız, İsrail'in ateşkese karşı çıkan taraf olduğunu hatırlatarak, çatışmaların bölgesel düzeye yayılma riskine dikkat çekti. İsrail'in saldırganlığının durdurulması gerektiğini kaydetti" dedi. - ANKARA