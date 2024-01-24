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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Filistin oturumu sonrası Ankara'ya döndü - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Filistin oturumu sonrası Ankara'ya döndü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki Filistin oturumu vesilesiyle gittiği ABD'nin New York kentinden Ankara'ya döndü. Fidan, New York ziyaretinde ikili temaslarda bulunmuş, BM Güvenlik Konseyi'nde konuşma yapmış ve ikili görüşmeler gerçekleştirmiştir. Bakan Fidan, temaslarını tamamladıktan sonra bugün saat 11.10'da Ankara'ya dönmüştür.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Filistin oturumu sonrası Ankara\'ya döndü
24.01.2024 - 13:26,  Güncelleme: 13:31
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ndeki Filistin oturumu vesilesiyle gittiği ABD'nin New York kentinden Ankara'ya döndü.

Dışişleri Bakanı Fidan, iki günlük New York ziyaretinin ilk gününde ikili temaslarda bulunmuştu. Fidan, dün BM Güvenlik Konseyi'nde katıldığı Filistin oturumunda bir konuşma yapmış, ayrıca ikili görüşmeler gerçekleştirmişti. Temaslarını tamamlayan Bakan Fidan, New York'tan bugün saat 11.10'da Ankara'ya döndü. - ANKARA

Kaynak: İHA
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